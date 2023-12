Una luz en la oscuridad: las razones tras el apagón

Los cortes de luz generalizados de la jornada del domingo, que afectaron a gran parte del país, y mientras en la capital tucumana se registraban térmicas de hasta 49 grados, despertaron disgusto y preocupación en los usuarios de la red eléctrica. La pérdida del suministro en distintas regiones del país parece tener un origen común: la falta de inversión. El violento temporal de las últimas horas selló la caída del sistema que, en algunos casos, llegó a extenderse por más de dos horas. Al respecto, el Secretario de Energía y Servicios Públicos de la provincia, José Ricardo Azcaráte, en diálogo con la prensa, analiza las razones por las que se produjeron los apagones, y cuáles son las inversiones necesarias para paliar esta problemática, a fin de llevar respuestas a la ciudadanía:

--¿Qué ha pasado, Secretario, en la jornada de ayer con el servicio de electricidad en la provincia y a nivel país también?

--” Ha ocurrido un corte generalizado, que es un corte general de todas las regiones del NOA y parte del NEA. Desde ayer al mediodía, la primera falla que tenemos del mercado eléctrico mayorista es la caída de la línea en Formosa y el norte de Chaco. Ellos están interconectados con el sistema al NOA, por una línea que es la línea que va desde Salta, Cobo, Metán-Metán, Monte Quemado-Monte Quemado a Presidente Roque Sáenz Peña en Chaco. Esa línea, que sigue la ruta 16, que es de 500 kilovolts, de alta tensión, conecta el NOA y el NEA, empieza a mandar energía (estamos exportando la energía del NOA hacia el NEA) hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, los excesos de consumo en el NOA y la energía derivada hacia el NEA generan la salida del servicio de la línea de Malvinas a Recreo. Esto significa que la energía que viene del sistema de interconectado nacional no llegaba al NOA. Ahí cae y queda sin luz el norte de Córdoba. Se produce la caída de la línea; caída en el sentido de caída de servicio. Y desde Recreo hacia la provincia de Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, no teníamos energía entre las 14.30 y las 16.00, 17.00 horas. Porque se empieza a reponer el servicio: tanto las transportadoras locales (Trasnoa) como las distribuidoras tienen que volver a potenciar sus líneas y sus estaciones transformadoras. La caída de las líneas de alta genera que las líneas de transporte en medio de tensión, las estaciones transformadoras, las subestaciones y las distribuidoras tengan que volver a verificar todo su sistema. Esto ocurre normalmente en un lapso de no más de una hora. Pero ayer con la caída del servicio de una línea nacional, tuvimos más de una hora de demora, casi dos horas en algunas zonas. Estuvo normal el sistema hasta las 20.00 horas. A las 20.00 horas se produce una salida de servicio de la línea que une al NOA con el NEA. En primer lugar, por una tormenta, un temporal de fuertes dimensiones en el norte de la provincia de Santiago, sur de Salta, entre Monte Quemado y Joaquín V. González. Tormenta, granizo, viento. Esto genera un corte de servicio de esa línea. En el acto se carga nuevamente toda la línea hacia el sur y sale de servicio también la línea de Malvinas-Recreo. Estamos hablando de la línea de 500 kilovolts del sistema nacional interconectado. Por lo tanto, quedan sin energía no solamente EDET, si no las transportadoras. Trasnoa, por ejemplo, no tenía energía y tuvo que reponer servicios recién a las 22.00 horas. Esta es la situación que tenemos. El sistema argentino es muy débil, requiere grandes inversiones y acá nos encontramos ante 20 años de desinversiones en general en el sistema de transporte de energía. Las distribuidoras locales tienen problemas locales. Todos tenemos problemas: que nos cobran caro, que no invierten mucho... Bueno, estas cosas las sufrimos todos los vecinos. Pero lo que estamos viendo acá es de una inversión monstruosa que, a nivel nacional, en los últimos 20 años se viene haciendo solamente para tres o cuatro grandes provincias, para el centro de la República Argentina.

--Estos cortes se deben a las pocas inversiones y se van a repetir en el verano?

--” De hecho sí, mientras no tengamos grandes inversiones. Le voy a dar un ejemplo: la última línea es la que lleva energía de Bahía Blanca a Viboratá (Mar del Plata). Tiene una línea de 500 kilovolts, un electroducto de cientos de kilómetros. Esa línea energiza toda la costa. Es una línea de ultra alta tensión que demoró 8 años en ejecutarse. Nosotros tenemos que rehacer líneas en todo el norte argentino de transporte porque si no los sistemas de distribución no pueden distribuir la energía que nos llega. En Tucumán, ¿tenemos generación de energía? ¿generamos tanta energía como consumimos? Sí tenemos capacidad entre El Bracho, Independencia y las centrales hídricas. Más las solares que estamos proyectando y vamos a construir el año que viene. Vamos a tener capacidad de energía más que la que consumimos. Pero si no tenemos transporte de energía el sistema de interconectado nacional nos saca de servicio cada vez que ocurren estas fallas”.

Central Eléctrica EL Bracho, Tucumán. Foto: Web

-- Ingeniero, ¿qué pasa con el plan de contingencia que estaba en marcha?

--”El plan de contingencia es intentar poner una “curita” en un tajo de 20 centímetros. He intentado mantener cerrada una herida que es colocar estaciones generadoras locales, se llama generación distribuida, son trailers que colocamos con20 megavatios, 30 megavatios. En el informe de CAMESA se ve que la caída de servicio en el NOA se produce cuando el consumo en general superó los 2000 megavatios entre todas las provincias Tucumán aporta 780, 800 y ponemos un parche de 30. Cuando la caída es porque el consumo generalizado en toda la región ha superado los 2000 megavatios, significa que el sistema de interconectado nacional se cae y cuando se cae las distribuidoras, las transportadoras locales, no pueden hacer casi nada”.

--Secretario, usted habla de la necesidad a nivel nacional de una mayor inversión, pero a nivel local, EDET, ¿en qué debería invertir?

--”EDET tiene que realizar las inversiones que están previstas en su contrato. Inclusive algunas inversiones que la provincia de Tucumán ha realizado a nombre de EDET, se las estamos cobrando en obra. Por ejemplo, la provincia de Tucumán construyó la estación transformadora de Tafí del Valle, en base a un convenio con la línea de la Lumbrera. Esa es una obra que nosotros le entregamos y que EDET está facturando porque EDET tiene que devolver obras iguales. Hoy día EDET tiene a cargo una obra muy grande que es para el transporte de energías. Es la línea que va del Bracho a Cervil Pozo y la tiene que terminar en al menos un año. Repotenciar, entonces no se va a caer la línea de todo el Gran San Miguel de Tucumán. Hoy tenemos en marcha una obra muy grande que es la línea del Bracho a Villa Quintero, que la paga la provincia de Tucumán y es una obra que la usufructúa luego la transportadora que es Trasnoa. Sin embargo, la paga y la hace la provincia de Tucumán con fondos federales, fondos propios. Yo le pido a EDET que cumpla con su contrato, que mantenga su plan con las tarifas sociales donde corresponde, porque hay gente que es dependiente y que no puede vivir sin consumir electricidad. Que realice su plan de inversión. Y le pido al ente regulador, del cual no formo parte, que controle el contrato de EDET y sus inversiones”.

--¿Cuál es ese Ente?

--”El ERCEP es el ente que tiene que controlar el contrato y las inversiones que realiza la concesionaria. Yo me tengo que dedicar por otro lado a hacer el plan de obras que le hace falta a Tucumán para despegar en la próxima década”.