Un niño de Tucumán ahorró durante 3 años, pero sólo podía comprar 12 paquetes de figuritas y su enojo se volvió viral

La inflación que atraviesa Argentina es una realidad que pueden ver hasta los niños. Este es el caso de un pequeño de Tucumán, quien luego de ahorrar durante 3 años, se dio cuenta que con el total recaudado sólo podía comprar 12 paquetes de figuritas para el Mundial. Su frustración quedó filmada y se viralizó en cuestión de horas.

El peso argentino mes a mes va perdiendo su valor, y esto se ve reflejado en cada billete que guardan los menores. Bernabé es el chico oriundo de San Miguel de Tucumán que tiene 7 años, y que con esfuerzo y dedicación logró recaudar $3.860.

Durante el festejo del Día de la Madre, toda la familia decidió romper su chanchito para ver cuánto tenía a su poder. El menor con ese monto esperaba poder comprar una buena cantidad de sobres y así llenar su álbum, siendo que falta un mes para que comience el Mundial.

El enojo de Bernabé al poder comprar solo 12 paquetes de figuritas a pesar de haber ahorrado por años.

Sin embargo, cuando terminaron de contar el total, cayeron en la cuenta de que sólo podría comprar 12 paquetes, pues cada uno vale unos $200, aproximadamente. A pesar de que intentaron consolarlo, Bernabé no pudo contener la bronca y el momento quedó filmado por su tía.

El video del niño tucumano que se enojó al poder comprar solo 12 figuritas del Mundial con sus ahorros

Jimena decidió difundir el video de su sobrino, y rápidamente consiguió miles de ‘Me gustas’ y comentarios. “Mi sobrino abrió una alcancía donde viene ahorrando hace años y se enojó porque no tenía más que para 12 paquetes de figuritas”, redactó.

En diálogo con Infobae, la joven explicó que el menor estaba muy ansioso por romper la alcancía y ver cuánto tenía. En medio de la reunión familiar, todos juntos presenciaron el momento y contaron el total.

“Quería ir a comprar más figuritas, pero se enojó cuando le dijeron que le alcanzaba para pocas. Fue gracioso y en Twitter se lo están tomando muy literal. Como siempre”, explicó Jimena. En su cuenta ella había aclarado que su sobrino ya se estaba riendo del momento, y que no había demasiado debate por lo ocurrido.

Final feliz para Berbané: el niño tucumano pudo comprar más figuritas del Mundial

Su familia no le explicó a Berbané sobre la devaluación de la moneda local, algo que en Argentina impide que se pueda ahorrar en pesos. “No le explicamos, es un niño. Le dieron más plata, Bernabé volvió a sonreír y hoy (por el lunes 17) supuestamente iba a comprarse las figuritas”, agregó su tía.

Entre los comentarios que le dejaban a Jimena en su video, muchos aconsejaban: “Nunca confíes en el peso argentino”. Otros lo consolaron:“Pobre... pero aprendió una gran lección”, mientras que otros, en un tinte más gracioso, agregaron: “La lección le costó no tener figurativas, una injusticia”.

Algunos usuarios de Twitter no se tomaron con tanto humor el viral. Foto: Captura de pantalla

No obstante, también hubo respuestas cargadas de indignación que, según la muchacha, se tomaron muy literal su tuit: “No sé qué es lo que te hace gracia del video. ¿Ver como un chico que ahorró durante años se comió sus ganancias con la inflación por culpa de que los adultos no lo evitaron o informaron? A mí me da tristeza”.

Entre los comentarios, un usuario también compartió: “Lección positiva: ese nene aprendió lo que es la inflación y la emisión de moneda sin demanda ni respaldo. Lección negativa: Desarrollar una aversión al ahorro, base de todo crecimiento económico sustentable”.