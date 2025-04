"Sin domiciliaria, lo están condenando a morir en prisión”, afirmó Mariano Arcas sobre Alperovich

En otro tramo de su entrevista con el programa Tucumán con Todo, el abogado penalista Mariano Arcas sostuvo que el exgobernador, José Alperovich, cumple con todos los requisitos legales para acceder al arresto domiciliario. También criticó la sentencia y planteó que el caso tiene una carga política ineludible.

La situación judicial de Alperovich, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual, continúa generando repercusiones tanto en el ámbito legal como en el mediático. La discusión sobre si corresponde o no el beneficio del arresto domiciliario, en el marco de su edad y su estado procesal, se suma a la reciente exposición pública de su relación con Marianela Mirra, quien declaró abiertamente ser su pareja y defender su inocencia.

En este marco, el abogado conversó con el periodista Germán Valdez:

-Alperovich viene peleando, él y su familia, para que tenga la domiciliaria, pero esta pelea con (Jorge) Rial desnuda —o denuncia— que lo están asesorando, para que él haga una escena, donde él se encuentra mal. Empieza a plantear otra cuestión que lo perjudica, por lo que yo leo, a Alperovich en cuanto a su idea de tener la domiciliaria…

- “Sí, el señor Rial tiene una postura en relación a que Alperovich estaría en una suerte de spa VIP y que estaría viviendo un momento como si estuviera en el Four Seasons. Lo cierto es que el exgobernador está preso, tiene 70 años, y en esto hay una interpretación literal del Código Penal. El Código Penal, en su artículo 10, al igual que la ley de ejecución de la pena, la 24.660 en su artículo 32, refiere a que toda persona de 70 años o mayor de 70 años tiene derecho a pedir un arresto domiciliario. Y lo dice literalmente. El código no se presta a interpretaciones. No requiere una situación de salud que lo ponga en riesgo. Requiere simplemente que tenga 70 años”.

-¿Por qué?

-”Porque en el momento en que se sancionó el código, la esperanza de vida, digamos, promedio del argentino, era hasta 70. Hoy, si bien es cierto que la esperanza de vida subió a 78, 80, la pena que se le impuso al exgobernador es de 16 años. Es decir, para poder salir en libertad condicional tendría que cumplir mínimo 10 años, si la pena quedara firme. Por ende, probablemente ni siquiera podría estar vivo, porque llegaría a la edad máxima de esperanza de vida en Argentina, los 80 años. Y por ende, moriría. Entonces, entiendo que todas las especulaciones que puede hacer Rial en este sentido, con respecto a que estaría auto provocando su situación, o estaría, de alguna manera, empeorando de manera personal su propia situación, creo que caen ante el argumento de que ya tiene 70 años y el código le permite el acceso”.

-¿Y esa idea de que se puede fugar del país?

-”Lo cierto es que eso se puede neutralizar de miles de formas. Hay personas con menos recursos que Alperovich y se han fugado del país. (Luis Rafael) Piccinetti, que era un femicida, un asesino, estuvo 8 años viviendo con otro nombre en Bolivia, y no tenía los recursos de Alperovich. Tranquilamente, lo que se hace es: se le congelan los bienes, se le retira el pasaporte y se informa a la Interpol que tiene una prohibición de salir del país. Y de esa manera se neutraliza el riesgo de fuga. Es cierto que tiene mucho dinero el exgobernador, por su tarea como gobernador y al mismo tiempo por ser dueño de una de las concesionarias más importantes de todo el norte argentino. Pero el tener dinero no es una premisa que da como conclusión que necesariamente se pueda fugar”.

- Entonces, ¿llega a la conclusión de que para usted Alperovich ya debería estar en la casa? Su postura penal, su postura como abogado ¿Cuál sería?

- “Mi postura como abogado es que si Alperovich no cumple el arresto domiciliario en su domicilio y la condena de 16 años —que me parece, entre paréntesis, extremadamente alta— queda firme, lo estamos condenando a morir en la cárcel. Porque él no va a salir en libertad vivo de ahí”.

- Le pregunto a usted: si tuviera que hacer un planteo de arresto domiciliario, ¿usted está convencido de que por el Código y por los 70 años, Alperovich debería estar en la casa?

- “Sí, porque tranquilamente, con un dispositivo electrónico se puede custodiar que él no salga. Se le retira el pasaporte, se le congela cualquier bien que tenga afuera o cualquier activo que tenga fuera, se libra una alerta roja —vendría a ser Interpol— que esta persona no puede salir del país, y se informa a Migraciones que no puede moverse por fuera de la frontera del país. Y si bien podría salir, pero con el dispositivo electrónico lo tendrían controlado y vigilado las 24 horas. Y teniendo 70 años, dudo que él esté en condiciones de fugarse. Sobre todo porque también está demostrando el arraigo. Porque tiene una familia por un lado, con sus hijos, y por otro lado tiene una relación amorosa con la señorita Mirra, que ya data de hace varios años. Lo que demuestra que tiene arraigo, no solamente en el país, sino en la provincia. Entonces legalmente le corresponde. Después, que que políticamente digamos que no corresponde que le den, que solamente salen los que tienen dinero, todo... bueno, es una cuestión de analizar particularmente en el caso. Pero legalmente a él le corresponde. Si no, no estarían insistiendo tanto con los planteos de los defensores”.

- Entonces ¿usted cree que esto es político?

-”Yo creo que tiene un componente político fuertísimo. Y lo dije un montón de veces. Es imposible escindir lo que fue la condena que le impusieron a Alperovich de la situación de él como exgobernador y de todo lo que generó él cuando, en su momento, trató de presentar una candidatura. Además, él reveló en su momento que esto podría, de alguna manera, estar orquestado por el actual senador —si no me equivoco— Carlos Cisneros. Tiene algo de político. Que sea demostrable o no, evidentemente no ha sido así, porque no lo pudo demostrar”.

-En el juicio no lo presentó.

-”Presentó algunas cosas y otras no”.

-Ni siquiera citó como testigo.

-”Por eso se quedó corto. Y en esto creo que la defensa, con mayor respeto, subestimó el juicio en sí mismo, creyendo que con el peso del estudio de Cúneo Libarona iba a ser suficiente para lograr una absolución. Y lo cierto es que había un componente político muy grande que había que poner sobre la mesa. Porque había cuestiones que eran extrañas en el propio devenir del caso. Hasta el pedido de pena... Hay gente que ha matado -que es el delito más grave que tiene el Código-, aunque nos guste o no nos guste, hay gente que ha matado dolosamente, o sea con intención, y le han dado pena de 10 años”.

- Doctora, entonces, ¿para usted Alperovich debería estar en la casa?

-”Para mí, legalmente. Legalmente. Para mí, una cuestión política es la que lo tiene retenido. Y en esto sí le doy la derecha. Porque por la figura de él: 12 años ha sido el mandamás de la provincia. Ha ejercido extremado poder. Sobre todo, las decisiones que se daban en esta provincia pasaban por él. Durante 12 años. No es solamente 4 años, son 12 años. Es más de una década que él ha gobernado esta provincia. En algunos momentos con mano de hierro, otras veces un poco más laxo. Pero es una persona que ha sido importante en el escenario político. Y yo creo que también el escenario político a futuro era importante, de alguna manera, eliminarlo -por así decirlo-. Me llama la atención el ensañamiento con la figura política de él y con todo el entorno”.

- ¿Dónde se ve el ensañamiento?

- “Porque es extraño que el juez , que es un juez muy objetivo, que es (Juan) Ramos Padilla, que siempre fue peronista, kirchnerista a voces abiertas -él mismo ha sido militante, o sea, de la misma línea política que el exgobernador- haya dispuesto no solamente una pena alta, sino que antes de dictar la sentencia, antes de los alegatos, ya le había puesto custodia y ya no lo había dejado volver a la provincia, cuando había hecho casi todo el juicio”.

-Este caso también lo trataron en dos instancias.

-”Todavía no está en la Cámara, en cuanto al arresto domiciliario. El fondo no está definido todavía. Y la Cámara -la Cámara de Casación en Buenos Aires- tiene la posibilidad de revocar el fallo o de bajar la pena”.