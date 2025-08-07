Se realizan jornadas académicas en esta ciudad

Con la presencia del vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti se iniciaron en esta ciudad las “Jornadas Nacionales por los 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación”, que se extenderán hasta mañana viernes

El acto de apertura se realizó en el Teatro San Martín, y estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, doctor Daniel Leiva; el Vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo y los miembros de la Comisión Redactora Honoraria del Código Civil y Comercial de la Nación, doctor Lorenzetti y doctora Aída Kemelmajer de Carlucci.

Además se encontraban los vocales del tribunal superior tucumano, los doctores Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos y el Ministro Público Fiscal, doctor Edmundo Jiménez: la Directora Académica de la Escuela Judicial del CAM, doctora Adela Seguí, además de funcionarios de los distintos poderes locales, jueces y figuras del derecho.