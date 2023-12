Se acordó el pago de $ 80 mil para empleados públicos

Este miércoles, el gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Economía y Producción, Daniel Abad; de Educación, Susana Montaldo, el secretario de Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; y el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, junto con representantes del Frente de Gremio Estatales (FGE) y posteriormente los gremios docentes, llegaron a un acuerdo que prevé el pago de un bono de $80mi. El mismo será pagadero en dos partes.

Reunión firma acta acuerdo. Foto: Comunicación Tucumán

“Siempre vamos a defender los derechos de los trabajadores, que no solo pasa por lo salarial, sino también por la estabilidad. Como gobierno estamos dispuestos al diálogo, ya que acá hay representantes de Provincia, municipios y comunas”, subrayó Jaldo.

El gobernador indicó que “Llegamos a un acuerdo que no solo son los 80 mil pesos, sino garantizar el salario a los trabajadores a principio de mes, pagar el aguinaldo, saldar el sueldo de diciembre a principios de enero, a lo que sumamos $ 80 mil más”, y sostuvo que así “el trabajador tendrá un pequeño desahogo financiero. Hay provincias que no están pudiendo pagar aguinaldo”, y explicó al respecto: “cuando se modificó el tema del IVA e impuestos a las ganancias repercutió directamente en la provincia, ya que son coparticipables. El problema inflacionario no solo afecta a la gente, sino al gobierno en su conjunto (...) mientras se paguen los salarios en tiempo y forma podremos prestar los servicios que la gente necesita”.

“el acompañamiento de ustedes lo valoramos mucho. El 10 de diciembre asume el nuevo presidente. Se vienen momentos macroeconómicos complejos y es donde tenemos que estar unidos. Con esto estamos dando muestras que el trabajador es para nosotros prioridad. Podemos bajar gasto político, pero jamás será variable de ajuste el trabajador” enfatizó el mandatario.

Firma acta acuerdo. Foto: Comunicación Tucumán

A su vez, Amado dijo que “venimos trabajando hace varios días con todos los gremios, en noviembre otorgamos una suma de $ 40 mil y ahora llegamos a un acuerdo de $ 80 mil en dos partes, que se pagará la semana próxima una parte y en enero la otra”, y anunció que “el 18 de diciembre estará el aguinaldo, el 20 por ciento entre Navidad y Año Nuevo y primeros días de enero el sueldo de diciembre”.

Enzo Alarcón, del FGE afirmó “en las malas y en las buenas acompañaremos a este gobierno. Este anuncio no deja de ser un fuerte alivio para los trabajadores. A través del diálogo podremos llevar respuestas a los trabajadores. El ajuste en Tucumán no pasará por los trabajadores, sí por la clase política”.

Por su parte, el dirigente gremial Vicente Ruíz manifestó que “acumulado sería un monto de 120 mil, por los 40 mil de noviembre y los 80 mil que nos darán ahora, con la expectativa de que las paritarias que se reabran en febrero”.

Asimismo, los docentes estatales también se reunieron con las autoridades para firmar el acta acuerdo. En este sentido, la titular de la cartera educativa afirmó que “es un muy buen inicio porque en este momento tan delicado hicimos un gran esfuerzo como un signo de querer valorar y apoyar la condición del docente. Además, hay que destacar el diálogo permanente entre los sectores porque queremos mejorar los niveles que en las evaluaciones no fue bueno, porque de la educación depende mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables”, declaró Montaldo.

En este sentido, Isabel Ruiz, secretaria general de Apemys amplió “estamos atravesando una situación muy difícil a nivel nacional, sobre todo los trabajadores. Por eso para nosotros fue complejo aceptar la oferta y pidió continuar con las negociaciones salariales para los primeros días de febrero”.

Hugo Brito, de Atep expuso que “esperamos el próximo año podamos tener una mejora sustancial del salario. Entendemos el esfuerzo del Gobierno. Aceptamos este acuerdo hasta febrero que reabramos negociaciones”.

Y cerró Daniel Vizcarra, de UDT, “sabemos que no es suficiente, pero entendemos que estamos viviendo una situación muy difícil y por eso valoramos el esfuerzo que hizo el Gobierno para otorgar este monto”.