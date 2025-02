"Salen estos informecitos, por no decirles carpetazos"

El gobernador Osvaldo Jaldo en su conferencia donde habló del informe preliminar del Banco Macro, la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) también dijo que “los que informamos tenemos la obligación de leer el informe. Todo lo que está aquí es de manera hipotética, quizás, tal vez. No se tipifica ningún delito ni a ninguna persona, cuando hablamos de desfalco, es un delito grave. Estamos prejuzgando a alguna institución o persona, hay que ser muy cuidadoso. Como nosotros tenemos que informar siempre la verdad a la prensa y por eso hacemos conferencias, porque le tenemos mucho respeto a la prensa y porque las prensas comunican a la sociedad lo que decimos. Hay que ir a la documentación, este informe legalmente es válido, está confeccionado en números y tiempos reales, con información cierta, sacada de una institución bancaria cierta, nosotros no hemos sido notificado oficialmente, pero sí reconocemos lo que aquí se dice”.

Luego destacó que “en muchas cosas no coincidimos, por ejemplo, que circulo por muchos lados, pero nunca se notificó a los interesados. También me preocupa que aquí aparecen juntas en el mismo expediente tres provincias del norte: Salta, Catamarca y Tucumán. ¿No le suenan quiénes son? Son las que desde el primer día hemos tomado la decisión de respetar la voluntad popular del pueblo argentino y nos pusimos a disposición de colaborar con el gobierno nacional que fue elegido por 14 millones de argentinos y del sistema democrático que todos tenemos que sostener.

Esas son las tres provincias que figuran, no figura una cuarta. Y el informe dice que hay casos idénticos en otras provincias. Vaya casualidad, aquí están las tres más dialoguistas con el gobierno nacional. Hay que respetar los ideales políticos y las diferencias personales, pero no se puede jugar con la gobernabilidad de un país o poner intereses personales o políticos por encima de un gobierno nacional, provincial o municipal porque en el medio esta la gente, los que sufren”. Volvió a remarcar que “respetamos el informe porque los datos que tienen fueron proporcionados por el Banco Macro. También tenemos derecho de tener dudas cuando hoy falta siete meses de unas elecciones. Salen estos informecitos, por no decirles carpetazos” y sostuvo: “Yo pido que quien opine y hable de esto que se limite al contenido del informe. No imputan personas, no determinan delitos. No hay ningún tipo de acusación y también habla que por carecer elementos necesarios se lo eleva a la Justicia Federal para una mayor investigación por no contar con los elementos y pruebas necesarias”.