Ricardo Bussi y la fiscalización para cuidar los votos de Milei

“Y sé que voy a estar muy cerca de él, no sé si en el gabinete o en otro lugar, pero estoy absolutamente convencido que voy a funcionar como un puente entre el gobernador y el presidente para encontrar los beneficios que Tucumán necesita”. Eso dijo Ricardo Bussi, el principal referente de Javier Milei en la provincia al contestar si integraría el gabinete nacional en caso de ganar el libertario. Lo hizo en una entrevista en el programa Primer Plano que se emite por Canal 10 en dúplex con Radio 21 Tucumán. Estas son los principales tramos de la conversación.

--¿Cómo están las encuestas hoy en día?

--Yo no tengo encuestas, nosotros no gastamos dinero en eso. Somos un partido muy austero, muy económico, así que no podemos. Pero se publicaron en la Nación 10 encuestas, de las cuales 8 le dan ganador a Javier Milei y 2 a Sergio Massa. Pero hay que tener en cuenta que dentro de las 8 está la Universidad Austral, que es una encuestadora muy seria y es la que más diferencia le da a favor de Milei. Así que esperemos al domingo que esa es la verdadera encuesta donde se expresa la gente.

--En Tucumán, ¿cómo está la candidatura de Javier Milei?

--Nosotros muy bien, nos hemos preparado con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Tenemos ahora por delante el rastrillaje que nosotros llamamos, que es llevar los votos casa por casa en toda provincia. Y luego lo más importante que es la fiscalización. En este caso, como te dije al principio, no contamos con recursos, hacemos toda fiscalización voluntaria. Es increíble cómo se está subiendo gente en esta fiscalización, tanto en la pagina web, donde tenemos un estand, como en nuestra sede partidaria de Balcarce y Córdoba, donde todo el tiempo viene gente a tratar de defender el voto ciudadano. Sabemos que el peronismo nos hace trampa siempre, nos roba, nos rompe, nos oculta los votos, entonces ahora estamos llamando a una fiscalización más seria y más responsable.

--Respecto a la fiscalización, ¿la están manejando del espacio de Fuerza Republicana o hay otros espacios que están también trabajando?

-- Están trabajando con nosotros, el Partido Creo, que preside Sebastián Murga; el PRO y también cierta parte del radicalismo. Déjame hacerte un paréntesis dentro de esta respuesta. Los radicales son raros, son muy raros los radicales. Una parte dice que hay que abstenerse, otra parte vota a favor de Massa y otra parte vota a favor de Milei. La verdad que han cubierto todas, las 3 posibilidades del radicalismo mostrando una conducción muy zigzagueante, muy contradictoria y siempre inentendible.

-Si le tuviera que decir algo a los radicales, ¿qué les contesta?

- Que se pongan de acuerdo, que es una conducción más seria que contempla toda la opinión radical, como ocurre en Fuerza Republicana que somos un partido con muchos años de experiencia y con una conducción vertical donde defendemos nuestros principios, nuestros valores y no como este rejunte radical, que uno no sabe si son de derecha, de izquierda o de centro; no sabe si son abortistas o antiabortistas; no sabe si son proiglesia o agnósticos. Uno realmente con el radicalismo no sabe cómo definirlo porque algunos están con (Osvaldo)Jaldo, otros estuvieron con (Juan)Manzur, otros estuvieron con (Roberto)Sánchez. Esto es realmente un escándalo y un papelón universal.

-Qué cree usted que espera la ciudadanía de Tucumán después del domingo si gana Milei?

-Milei dijo ya que el primer día de gobierno va a empezar con la motosierra. Esto es ajustar drásticamente el gasto público con el objeto de poder bajar los impuestos. Si nosotros bajamos los impuestos vamos a ser nuevamente competitivos, capaces de recibir inversiones privadas que multipliquen las partes de trabajo. Entonces nuestro punto central, tanto acá en Tucumán como en la Argentina, yo esto lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, yo siempre decía que no es posible que Tucumán tenga 200 concejales. Bueno, en el Estado Nacional ocurre lo mismo, hay un gasto inconmensurado, gigante que hay que eliminar verdaderamente para poder sacarle la pata del Estado a los vecinos que con su esfuerzo y dedicación sostiene un Estado que es inmenso y absolutamente inútil. Bueno.

-Prácticamente no falta nada, ya en los últimos días, qué es lo que tiene para decirle a los tucumanos.

-Que se comprometan, estamos en un cambio paradigmático, creo que es hora de elegir entre la corrupción y la honestidad, entre la transparencia y el ocultamiento, es hora de elegir entre Lázaro Báez, José López, con sus bolsones atrás de un muro de un convento y, ahora, últimamente Insaurralde, que con la plata de los argentinos se pasea con sus novias por las costas caribeñas. Es tiempo de cambiar, es tiempo de volver a los principios que nos hicieron grandes, a las ideas de la libertad, al progreso del ciudadano, a la erradicación de industrias y terminar con esta demagogia inútil que nos hizo mucho daño, con el clientelismo prebendario que practica el progresismo.

-Usted integraría si gana el gabinete de Milei?

-Eso es un tema que lo vamos a conversar. Nosotros todavía no hemos evaluado esa posibilidad porque no queremos almorzarnos la cena, queremos primero esperar a las elecciones, una vez ocurridas estas, vamos a hablar de la conformación del gabinete y la función que cada uno de los referentes libertarios va a cumplir en el próximo gobierno.

--¿Vos, querés tener un lugar en el gabinete?

--Yo creo que tengo un lugar en el círculo más íntimo de Javier, de hecho, lo vine expresando de ese modo. Javier dijo: las preguntas acá en Tucumán, hable con Ricardo que es nuestro referente. Y sé que voy a estar muy cerca de él, no sé si en el gabinete o en otro lugar, pero estoy absolutamente convencido que voy a funcionar como un puente entre el gobernador y el presidente para encontrar los beneficios que Tucumán necesita. Pero no se trata solamente de conseguir dinero, sino de gestionarlos, de administrarlos austeramente y con responsabilidad y fundamentalmente con transparencia.