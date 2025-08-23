Reacondicionamiento sobre la Ruta Provincial 344

Los trabajos de reacondicionamiento sobre la Ruta Provinial 344, en el tramo que conecta a la ciudad de Monteros con la Comuna de Los Sosa y Comuna de Soldado Maldonado dieron comienzo dias pasados.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado destacó que “en mi última gestión legislativa, tuve la oportunidad de impulsar este proyecto, convencido de que se trataba de una obra estratégica para mejorar la seguridad vial, fortalecer la producción, el turismo y garantizar una conectividad más ágil para los vecinos del departamento Monteros y el movimiento vehicular turístico".

“Hoy, con gran satisfacción, vemos cómo este anhelo comienza a concretarse”.

Remarcó que “la repavimentación de la Ruta 344 forma parte de un plan integral de reacondicionamiento de rutas provinciales que lleva adelante nuestro gobernador Osvaldo Jaldo”.

“Obras recientes en el departamento Monteros, como la Ruta Provincial 325, y en los departamentos de Chicligasta y Simoca, como la Ruta Provincial 329, evidencian una verdadera transformación de la infraestructura vial, ejecutada por administración con el esfuerzo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y sus trabajadores”.