El gobernador Osvaldo Jaldo pidió hoy a " los medios y a la oposición, que pongamos un granito de arena. La responsabilidad de sacar a Tucumán adelante no es solo de Osvaldo Jaldo. Aquí nací y me sepultarán. Todos tenemos que trabajar para tener un Tucumán mejor. Esto no quiere decir convalidad lo que no se deba o callar. Hay libertad de prensa y aquí estamos todo el equipo que gobierna. Con nuestro humilde punto de vista, quiero darle tranquilidad a la comunidad. Aquí no existe defalco, hay un instrumento que respetamos y los intendentes tienen la documentación para rendir cuenta a la justicia y que ella decida. Que la oposición no se adelante y empiece la campaña por adelantado. Que cuide al gobierno nacional porque están flojitos de papeles. Creo que tenemos que ayudarnos mutuamente. Eso no significa callar o convalidar, sino responsabilidad en lo que se hace y se dice”. Esto lo dijo en el marco del informe preliminar del Banco Macro, la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Aclaró que “yo era vicegobernador, y no voy a pasar por encima del gobernador tomando decisiones en la asignación de un presupuesto del Poder Ejecutivo.Tengamos un poquito de paciencia. Dejemos intervenir al Poder Judicial Federal. Que actúe el fiscal, que actúen los jueces. Capaz que estos organismos de control puedan hacer ampliación, pedir más documentación. Y los intendentes, por voluntad propia, van a justificar centavo por centavo que han salido de su municipalidad. Y la documentación la tienen para ponerla a disposición de quien la pida y en el momento que la pida”. Añadió que “me preocupa en los tiempos que aparece esta documentación. Estamos a siete meses de empezar el cronograma electoral nacional”. Finalmente dijo que sobre las ultimas elecciones en Tucumán a las que el informe hace referencia, que el Juzgado Federal y la Cámara Federal Electoral aprobaron el proceso eleccionario como los balances y los fondos.