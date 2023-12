Por las lluvias se recomienda precaución en la ruta 307: hubo accidentes

Como cada año, la llegada del verano trae intensas lluvias en Tucumán y a ruta 307, que une los Valles con el resto de la provincia corre riesgos de derrumbes. El asfalto mojado, en especial en el tramo que va desde el predio conocido como El Pinar de los Ciervos, hasta el punto más alto del camino; El Infiernillo (3042 msnm), es la zona más peligrosa a la hora de circular con el asfalto mojado. Curvas imprevistas, habitual presencia de neblina y los animales sueltos que deambulan por la zona, hacen que sea de vital importancia mantener una velocidad adecuada, cumpliendo con lo que recomiendan los carteles de máxima.

En la semana se registraron algunos accidentes, como el vuelco de una camioneta que, afortunadamente, sólo dejó daños materiales. El conductor habría “Derrapado por el asfalto mojado, venía a alta velocidad, por lo que, al no poder estabilizar el vehículo, terminó volcando, afortunadamente sin mayores daños físicos” explicó uno de los oficiales en el lugar del hecho. “Todos los años pasa, la gente se confía y muchos no conocen el camino, hay que circular con mucha precaución”

La baja visibilidad y el camino sinuoso propician accidentes. Foto: Sol Alvarez Natale

Se recomienda a residentes y turistas circular con las precauciones del caso: durante días de neblina mantener balizas encendidas, luces altas y velocidad baja. No estacionarse en la banquina en caso de lluvias o niebla. No confiarse en las rectas ya que estas rematan en curvas cerradas, no siempre visibles a tiempo. Es importante prestar atención al entorno por la constante circulación de animales de gran porte como equinos y bovinos. El Valle los invita a disfrutar de la tranquilidad que otorga esta tierra mágica, sin apuros, recordando que siempre alguien nos espera a nuestro retorno.