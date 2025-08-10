En la reunión de rectores realizada este fín de semana en esta capital, el titular de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci, remarcó que “la defensa de la universidad pública no debe limitarse al reclamo por fondos.

“La mejor defensa es también generar transformaciones internas. El mundo cambia vertiginosamente y la universidad no puede seguir haciendo lo mismo. Por eso trabajamos en una doble agenda: defender el sistema ante las dificultades de financiamiento y, al mismo tiempo, repensar su funcionamiento para estar a tono con los tiempos actuales”.

Luego resaltó”la importancia del sistema de créditos universitarios, cuya implementación está prevista para 2027.

Es una de las innovaciones más potentes que estamos planificando. Implica dejar de pensar la educación superior desde el docente o la institución y hacerlo desde el estudiante, que es nuestro verdadero objetivo”.

Finalmente, Bartolacci adelantó que “este debate continuará en el primer Congreso de Innovación Universitaria, a realizarse en paralelo al plenario del CIN el 28 y 29 de agosto en Rosario”.