Vía Tucumán

Plenario del CIN el 28 y 29 de agosto en Rosario

Los rectores universitarios continuarán debatiendo temas iniciados en Tucumán

Yanina Elizabeth Vega

10 de agosto de 2025,

Plenario del CIN el 28 y 29 de agosto en Rosario
Los rectores universitarios continuarán debatiendo temas iniciados en Tucumán

En la reunión de rectores realizada este fín de semana en esta capital, el titular de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci, remarcó que “la defensa de la universidad pública no debe limitarse al reclamo por fondos.

“La mejor defensa es también generar transformaciones internas. El mundo cambia vertiginosamente y la universidad no puede seguir haciendo lo mismo. Por eso trabajamos en una doble agenda: defender el sistema ante las dificultades de financiamiento y, al mismo tiempo, repensar su funcionamiento para estar a tono con los tiempos actuales”.

Luego resaltó”la importancia del sistema de créditos universitarios, cuya implementación está prevista para 2027.

Es una de las innovaciones más potentes que estamos planificando. Implica dejar de pensar la educación superior desde el docente o la institución y hacerlo desde el estudiante, que es nuestro verdadero objetivo”.

Finalmente, Bartolacci adelantó que “este debate continuará en el primer Congreso de Innovación Universitaria, a realizarse en paralelo al plenario del CIN el 28 y 29 de agosto en Rosario”.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS