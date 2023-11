Osvaldo Jaldo: “Todos debemos apoyar para sacar a Argentina”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, hoy poco despues de las 8, voto en la Escuela Bartolomé Mitre, de Trancas. Concurrió acompañado por su esposa, Ana María Grillo; el intendente de Trancas, Antonio Moreno; el legislador Roberto Moreno; el ex senador nacional por la UCR y miembro del Movimiento Alfonsinista, Hugo Chantire y concejales de Trancas.

Estos son los conceptos mas importantes de las declaraciones que hizo el mandatario luego de sufragar: ”Cuando la democracia está cumpliendo 40 años, los argentinos podemos estar eligiendo a la autoridad máxima que va a conducir los destinos de la República Argentina por los próximos cuatro años. Por eso, hoy les pido a todos que vayamos a las urnas, que vayamos a votar con total tranquilidad, con total serenidad, porque la verdad que es muy importante lo que hoy se va a definir y hoy se va a definir el presidente de la República Argentina.

Hicimos un monitoreo en toda la provincia de Tucumán y las mesas mayoritariamente ya están abiertas y funcionando con normalidad. Todas las fuerzas políticas tienen su fiscalización y las autoridades de la Junta Electoral ya están presentes en cada una de las escuelas.

El proceso electoral se está desarrollando con total normalidad en Tucumán y nosotros, desde el gobierno de la provincia, desde las fuerzas de seguridad y desde los lugares que podamos, vamos a colaborar para que hasta las 18 horas todo se realice con total normalidad, transparencia y con garantía para los votantes, que no son otra cosa que el pueblo tucumano. Por eso hoy estamos muy contento, que en 40 años, el pueblo de la Argentina se pueda expresar, pueda elegir.

Nosotros ya el 11 de junio pasado hemos elegido las autoridades provinciales y termina ya este proceso electoral, donde ya en este año, estamos eligiendo a nuestro presidente y con eso podríamos decir que las autoridades constitucionales, todas ya son elegidas. Y debemos colaborar y aportar todos desde el rincón y lugar en el que vivamos, desde Capital Federal hasta el pueblo del interior mas profundo, debemos colaborar, debemos apoyar para sacar Argentina y llevemos a cada uno a los distritos y cada una de las provincias adelante.

Yo le he manifestado siempre que a Tucumán le gusta participar, a los tucumanos les gusta votar, opinar e ir los domingos a las urnas y expresarse. Por eso, auguró un piso de entre el 75 al 80% de participación del padrón que podría asistir a las urnas hoy, ya que es una elección muy importante”.

No quiero hablar de resultados porque estamos en veda electoral y la verdad que la tenemos que respetar. Yo si digo que hoy los argentinos todos, sin excepcion tienen la posibilidad de concurrir a las urnas. Todos los argentinos sin excepción tienen la posibilidad de elegir a su presidente. Por eso un llamado nada mas: vayan a la escuela, concurran a votar, estén donde estén en este vendito territorio argentino. Y acá en Tucuman concurran a votar . Esta es la posibilidad que nos da la democracia para opinar, para elegir, para decidir y esto no lo podemos desaprovechar. No nos olvidemos que para conseguir este sistema democratizo que hoy reina en la Republica Argentina muchos argentinos dieron la vida para conseguir la democracia. Y la dieron para esto: para que los argentinos puedan ser elegidos, Tucumán es el sexto distrito en importancia en cuanto al electorado a nivel nacional y hay que esperar a partir de las 21 horas para saber oficialmente cómo votó el pueblo argentino”. Al ser consultado sobre dónde esperará los resultados del escrutinio, comentó: “me voy a quedar en Trancas, voy a almorzar acá, y seguramente vamos a estar a las 20 horas en la Casa de Gobierno, esperando los datos oficiales con muchos funcionarios y con todos aquellos militantes tucumanos y tucumanas que nos quieran acompañar. La Casa de Gobierno va a estar abierta para todo el pueblo tucumano que nos quiera acompañar en la noche”.