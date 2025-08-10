Opinión del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Luis, contador Víctor Moriñigo, que estuvo presente en la reunión de rectores destacó el valor de que la UNT sea sede de este tipo de encuentros.

Destacó que “ver al rector Pagani y a la UNT liderando este proceso nos da una carta muy poderosa para todo lo que necesita el sistema universitario.

Hoy se generarán reflexiones de planificación no solo sobre lo político y presupuestario, sino también sobre cuestiones académicas, de ciencia y tecnología, y de relación con los estudiantes”. Luego habló del “debate legislativo por la Ley de Financiamiento Universitario y la posibilidad de un veto presidencial: Hay esperanza.

Es el camino correcto, debemos insistir en las vías institucionales y constitucionales.

No hay que desalentarse por un eventual veto, sino trabajar en condiciones que defiendan a nuestra universidad. Además, necesitamos recuperar un presupuesto nacional; las universidades llevan dos años funcionando sin uno aprobado”.