Nuevo plazo para regularizar impuestos provinciales

La Dirección General de Rentas de Tucumán informó que los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 29 de agosto para adherirse al Régimen de Regularización de Deudas Fiscales, una medida que busca facilitar la cancelación de obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2025, incluyendo intereses, recargos y multas.

Qué deudas se pueden incluir

El plan abarca tanto deudas comunes de Impuestos Provinciales como aquellas incorporadas en planes caducos, ajustes resultantes de fiscalizaciones o causas en trámite administrativo o judicial.

La primera cuota de los planes que se gestionen durante agosto vencerá el 15 de septiembre.

Bonificaciones especiales

El titular del Departamento Técnico-Tributario de Rentas, Felipe Carrizo, precisó: “La bonificación del 100% de los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2020 es uno de los beneficios más importantes”.

En cuanto a los intereses generados desde el 1 de enero de 2021, se establecieron reducciones según la modalidad de pago:

50% para pagos de contado.

40% para planes cancelados hasta febrero de 2026.

30% para planes cancelados después de febrero de 2026.

Requisitos para adherirse

Durante este mes las condiciones fueron flexibilizadas. Para ingresar al régimen, los contribuyentes deben tener al día las obligaciones entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2025.

En el caso del Impuesto Automotor e Inmobiliario, deben estar pagadas las cuotas 6, 7 y 8 del año en curso. Mientras que, para Ingresos Brutos y Salud Pública, deben cancelarse los anticipos 5, 6 y 7.

Cómo adherirse

La adhesión se realiza exclusivamente a través del portal oficial www.rentastucuman.gob.ar. Además, el organismo mantiene atención presencial y telefónica para quienes necesiten asesoramiento.

Con esta prórroga, Rentas busca incentivar a los contribuyentes a regularizar su situación fiscal y aprovechar los beneficios de reducción de intereses.