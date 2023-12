Noelia Rivero, una voz en la peatonal

Su nombre es Mónica Rivero, Noelia cuando sale a la calle a llenar el aire de la peatonal con sus notas que van desde el bolero hasta el flamenco. Una cantante tucumana que sola, con la única compañía de su equipo, sale a enfrentar al mundo cada día “En este momento estoy desocupada. Me dedico mucho a la parte artística, canto, estudié flamenco. A mí me gusta muchísimo lo artístico, así que hago lo que me gusta y aparte porque lo necesito”, expresó la artista que conjuga su pasión con la inesperada necesidad que le dejó el desempleo.

“Yo quedé sin trabajo, trabajaba en una agencia y cuando cerró he tenido que dejar, así que estoy ahí. Pero estoy luchando con la música actualmente, ahora, hasta que surja algo mejor”.

Respecto a su actividad detalló “En el tema de la música fui haciendo ensayos, sentía que quería cantar. Entonces, empecé en una radio. El locutor Tincho López me preparó la parte vocal. Todo lo otro lo aprendí de oído. Canté en la Expo, en el Casino, en Canal 8, en el Teatro La Paz, en el Teatro Prensa también hice un mini-show, representando a la artista Rocio Dulcal. El año pasado, bailé flamenco. Este año también volví a bailar. Me gusta mucho el flamenco. Lo hago con mucha sencillez, con cariño, con empatía hacia la gente porque yo agradezco a la gente. Por supuesto que me gusta mucho”.

Consultada sobre cómo es su experiencia cantando en la calle, la artista expresó: “Yo me considero una artista callejera. Pero cuando me contratan, el cumpleaños, fiestas, evento, bueno, me voy a cantar. También acompañamiento y coro con Los Mariachis de Oro, ahí estuve un tiempo. Y sí, eso es cuando podés estar en un grupo y tener actuaciones, cuando vos ya tenés todo preparado y vas a un lugar, es distinto a lo que yo hago de estar en la calle cantando. Estoy pasando un momento muy difícil mío, económicamente. La lucha en mí es sola, salgo con mi equipo, mi música y ahí enfrento a todos. Por supuesto, hay que tener un trabajo, estabilizarse en otras cosas, me gustaría, claro.

La artista cuenta emocionada lo más relevante de su profesión: “Lo más lindo que me dio el arte es poder cumplir ese sueño de cantar, de ver la emoción de la gente, algo que me gustaba muchísimo cuando estaba en el escenario cantando. Bailo flamenco porque es mi pasión, pero por supuesto no soy profesional; llevo esa andaluza en la sangre. Me encanta, me ha gustado muchísimo, se conoce gente. Yo canto de oído, en este momento mi situación no me permite acceder a un estudio más específico. Me hubiera encantado aprender a cantar coplas flamencas, que son muy bonitas. Recibo respuestas positivas, cosas lindas, favorables de la parte de la gente.”

Rivero añade al respecto: Mucha gente que me felicita y se pone contenta, muchas se ponen a bailar, es una cosa que a mí me gusta. Yo soy una persona que no me burlo de nadie. A mí me encanta transmitirles eso para que ellos se diviertan, bailen, que yo les llegue y que ellos respondan a través de la música.”

Noelia Rivero Foto: Vía Tucumán

Pero no todo es rosas para una artista callejera: “En la calle, lamentablemente, se pasa por muchas situaciones. Hay críticas, por ahí muchos se burlan, muchas personas les gusta, te agradecen, te dicen cosas lindas, empatizan. Mayormente hago jugar mucho a los niños, los saludo, les atrae la música. O empatizo con la madre, que no me vean como algo raro, tratando de respetar y centrarme en lo que estoy haciendo. Pero también es una batalla tremenda, porque por ahí vos estás cantando y va a haber quién te mire mal. Por ahí hay una tremenda la discriminación, y hay gente que es buenísima, que te va a ver, que te está escuchando... Hay de todo un poco. Pero a mí me gusta lo que hago, lo hago de corazón, siempre le pido agradeciéndole a la gente la colaboración, su buen corazón, su buena onda. Esto es una lucha realmente, es algo que muchas veces, si no sos fuerte, te puede bajonear mal, y sí, tenés que saber mantener el sentido.”

La cantante comentó, para finalizar, que “Me hubiera encantado poder hacer algo a futuro, artísticamente, profesional, pero no sé si es posible en Tucumán. Por lo pronto busco seguir disfrutando de lo que estoy haciendo, y nada más porque tengo a mis seres queridos que también tengo que cuidarlos. El ambiente en el tema artístico no es nada fácil. En mis comienzos tuve muchas trabas, muchos altibajos, pero hoy soy una persona segura cuando voy a cantar. Lo hago de corazón, con muchísima humildad, y bueno, si uno quiere hacer algo, tiene que hacer lo que le gusta, ¿no? Algo que te haga sentir bien en esta vida, en la vida que Dios nos da el día a día.”