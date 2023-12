Ministerio de la Mujer: fuerte cruce entre críticas y defensa

La posible eliminación del Ministerio de la Mujer por la actual gestión del presidente Javier Milei, generó una encendida discusión en el programa Primer Plano, que se emite por Canal 10, en dúplex con Radio 21 Tucumán. Del extenso contrapunto entre los exlegisladores Antonio Raed y Nadima Pecci, estos son los párrafos más sobresalientes de las posiciones encontradas:

--¿Cómo ve que van a quedar los derechos de las mujeres, por ejemplo, en el caso de eliminarse el Ministerio de la Mujer?

--NP: “Yo creo que el Ministerio de la Mujer no ha hecho absolutamente nada por la mujer, más que gastar plata. Las mujeres, realmente, cuando hablamos del Ministerio de la Mujer, pareciera que están realmente buscando la protección general de las mujeres, y no es así, es un ministerio que solo busca adoctrinar y militar una determinada política. Yo soy mujer y ¿sabe que ha hecho el Ministerio de la Mujer por mí? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no pienso como piensa la mayoría, no la mayoría, como piensa este grupo de mujeres. Las mujeres hoy tenemos los mismos derechos que los hombres y no es gracias a estas mujeres que están ahora, es gracias a otras mujeres, que pelearon antes, donde realmente no teníamos el mismo acceso. No hablemos de muchos años atrás, pero hablemos de la época en la que mujer no votaba, por ejemplo, esas eran las mujeres…

--AR: Eva Perón gracias al peronismo.

--Se ha avanzado en los últimos años con los derechos...

--NP: No creo que se haya avanzado en absolutamente nada ¿Por qué? Porque los avances que muestra esta ideología, este feminismo que se han autodeterminado y adueñado de una batalla, que no es de ellas, son, por ejemplo, el aborto. No creo que el aborto le beneficie a ninguna mujer. También son mujeres las mujeres que están en el vientre materno. Creo que matar a tu hijo no te hace nunca bien y, no es un derecho matar, no es un derecho.

--¿O sea que usted piensa que no se ha avanzado?

--NP: Yo pienso que para nada se ha avanzado. Lo único que han hecho es posicionarse de un lado de la grieta, por decir de alguna manera. Cada vez hay más femicidio, cada vez hay más muerte, cada vez hay más...

-AR: Pido la palabra... Quiero poner en blanco sobre negro. Las cosas dichas así, de manera retórica, pueden sonar realmente empalagosamente bonitas, pero creo que hablar del aborto como una cuestión de conciencia o como una cuestión que tenga que ver con un determinado dogma religioso, es bajarle muchísimo el precio a un tema que tiene que ver con la salud pública. Y de pronto, desde que se legalizó el aborto dicen las estadísticas que no aumentaron los abortos, sino que disminuyeron y que se realizaron de manera segura. No estoy mintiendo absolutamente nada, por lo demás, pese a tener un hijo discapacitado, para quien permanentemente he reclamado perspectiva de discapacidad, a mí me avasalló la perspectiva de género. Sin embargo, defiendo con uñas y dientes esos colectivos, porque son los que van a alzar la voz y poner en su lugar una armonía y un equilibrio social. En punto a los derechos adquiridos, de los cuales no debemos de ninguna manera renunciar, abdicar, ni retroceder.

--NP: Yo creo que hay que defender la perspectiva de la vulnerabilidad, porque lo que se busca es proteger al que es vulnerable. Si es vulnerable la mujer, se la protegerá; si es un discapacitado, se lo protegerá; si es un niño, se lo protegerá. Pero pretender que el género es una vulnerabilidad per se, es lo que nos lleva a la situación en la que estamos hoy, donde ser mujer le da un poder adicional. Yo por ser mujer puedo decir y hacer lo que quiera y un hombre está en una situación de desventaja. Un hombre no puede ver a su hijo si la mujer lo denuncia, quizás, falsamente. Entonces creo que hay un montón de situaciones que esta ideología, que se ha colado en la política, mejor dicho, esta ideología política que ha arrasado que ha impuesto este relato, que ha impuesto, principalmente el kirchnesrismo, pero viene también de la izquierda, han hecho mucho daño a las mujeres. Y, con respecto al aborto, lejos de ser un tema salud pública: matar no puede ser nunca algo de salud pública. Los médicos están para salvar vidas no para matar. La perspectiva de género le ha hecho mucho daño a la sociedad. El Ministerio no ha hecho nada más que gastar en copetines.

--AR: Que podemos esperar de un Gobierno que abjura y niega la justicia social. Todo aquello que pueda ser medianamente conducente y útil, para que en la sociedad los derechos se ejerzan de manera armónica e igualitaria, va a ser, como señaló la doctora (Pecci), juzgado simplemente desde lo cuántico, desde el gasto que genera, que según dice, es inoficioso. Realmente creo que estamos en riesgo como sociedad. Vaticino situaciones de gravedad que vulneran los derechos adquiridos.