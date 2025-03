LUCAS FRONTINI, PRESIDENTE Y JUGADOR DE MONTEROS VOLEY CLUB

Una extensa conversación con Lucas Frontini, quien es presidente del Monteros Voley Club y también uno de los jugadores de la entidad, tuvo la periodista Mariana Herrera en el programa Tucumán con Todo que se emite por America Tucumán.

Esto es parte de ese reportaje:

-Periodista: Estamos en Tucumán con Todo y nos vamos a Brasil porque Monteros Voley está por tener su segunda participación en el torneo sudamericano y, por eso, está en comunicación con nosotros Lucas Frontini, quien es presidente del club y también uno de los jugadores, sin duda emblemáticos, de Monteros Voley y del Voley tucumano, recordemos que Monteros Voley ayer ya llegó a Uberlandia en Brasil para disputar por segunda vez este torneo internacional, el equipo tucumano va a estar representando nuevamente a la provincia en el Voley de máximo nivel sudamericano por eso justamente es que vamos a conversar con Lucas Frontini, Lucas muy buenos días

-Lucas Frontini: Buenos días, saludo a todas las personas en Tucumán que están viendo el programa a todos los que están trabajando en el piso, contentos porque hoy tenemos una nueva oportunidad de jugar un torneo sudamericano así que nada esperando con ansias el debut que es nada más y nada menos que contra el campeón del mundo y un equipo que está lleno de estrellas a nivel internacional

-Periodista: Cómo se mentaliza el plantel para que justamente tenga y pueda enfrentar este tipo de desafíos en los que por un lado sin lugar a duda debe ser un sueño para muchos de los jugadores pero también la competencia hace que necesiten de mucha preparación.

-Lucas Frontini: Sí, creo que esto es un poco de lo que por ahí va dejando este proceso que ya en mi caso personal está terminando como jugador, pero lo que nos hemos planteado con todos los dirigentes que hoy me acompañan en el club que era llegar a lo más alto que podamos,y hoy tenemos la posibilidad de jugar nuestro segundo sudamericano y creo que eso es muy importante para todas las personas que han sido parte de este proceso, que han tenido la posibilidad de jugar un torneo sudamericano, de jugar ligas nacionales y de hoy estar en otras ligas del mundo en otros equipos o tener la posibilidad de vivir del Voley creo que eso es lo que a uno como dirigente lo llena y le deja mucho no y creo que a los jugadores también se siente,después con respecto al tema de la preparación creo que es algo que cuando inicia este cuando inició esta última liga nos habíamos propuesto que era clasificar nuevamente a un sudamericano de hecho logramos esa clasificación en lo que fue la Supercopa, la Copa Club de la Liga Argentina que salimos segundos por eso nos dio la plaza para jugar este Sudamericano y creo que desde ahí la mentalidad del equipo ha estado también con el foco puesta en este Torneo no

-Periodista: En tu rol quizás ya más bien de dirigente deportivo Lucas me gustaría que nos cuentes un poco cómo analizas la repercusión que tiene este tipo de competencias y de participaciones tan importantes, desde el club tanto para Monteros, pero también para el Voley Tucumano en general.

-Lucas Frontini: Yo creo que para el Voley del norte es una conquista histórica sí, de hecho somos los únicos, el único equipo que ha jugado un torneo sudamericano en el noroeste y no solo en el deporte en sí, sino también en la parte dirigencial porque acá en el hotel además de que compartimos con todos los clubes, con los nueve clubes que disputan este torneo, uno a veces no dimensiona de que estén en la misma mesa sentado tomando uncafé, compartiendo, comiendo con chicos que han sido campeones olímpicos y también con grandes dirigentes no, porque tenemos la suerte de contar con un dirigente en nuestra provincia que es reconocido a nivel internacional, como lo es, el profe Juan Ángel Pereira que también está presente acá en el Sudamericano.

Mariana: Lucas me gustaría que hagas la invitación oficial a todos los que nos están viendo para que puedan seguir a Monteros en esta presentación internacional.

-Lucas Frontini: Y bueno o sea creo que mucha gente nos está viendo, mucha gente nos siguió durante la liga, porque la liga tuvo la posibilidad de transmitir, haber sido transmitida en Fox para todo el país y toda Latinoamérica este torneo por ahí es un poco de lo que a nivel dirigencial también buscamos en la liga, se juegan en una semana, juegan en una provincia que es Uberlandia acá en Brasil en el estado de Minas Gerais y bueno son partidos que van a estar transmitidos para Brasil por televisión y para todo el mundo a través de un link que siempre está compartiendo nuestra página, en el Instagram de Monteros Voley o en las redessociales, en cualquier red social de Monteros Voley se podrá ver el link para que nada para que todas las personas que nos han acompañado a lo largo de esta liga, también puedan hacerlo en este torneo porque es muy importante sentir ese acompañamiento de toda la gente sentir ese cariño creo que tanto a mí como a todo el plantel nos llega a lo más profundo de nuestro corazón y por ahí es nuestro motivo para esforzarnos y también dar lo mejor de cada uno.