Los municipios tienen plazo hasta hoy para firmar el Acuerdo Fiscal Municipal

Los municipios que falten firmar el Acuerdo Fiscal Municipal tienen plazo hasta hoy martes 23 de febrero “por la mañana para que puedan firmar el acuerdo y para que nosotros hagamos el expediente correspondiente”, dijo el ministro del Interior, Darío Monteros, al analizar los avances de gestión en las negociaciones con relación a los municipios.

“Con los funcionarios del Ministerio del Interior de la Secretaría de Municipios y Comunas estamos trabajando este Acuerdo Fiscal Municipal que, por instrucciones del gobernador, Osvaldo Jaldo, ya está en marcha”.

El funcionario también explicó, con relación a las firmas de los documentos: “estarían pasando los municipios de Tafí Viejo, Las Talitas, Alderetes, Yerba Buena y Bella Vista”.

Aclaró que, “con respecto al municipio de Concepción, con el gobernador se ha tomado la determinación, en función de las declaraciones del intendente Alejandro Molinuevo (formuladas a través de un medio gráfico), de que esta ciudad quede fuera del Acuerdo Fiscal Municipal y, a partir de este momento, también instruir a la Secretaría de Municipios y Comunas que se destrabe la coparticipación nacional y provincial del FDI para que el municipio reciba los recursos. Y, con los recursos naturales que le corresponden al municipio, pueda afrontar todos los gastos de funcionamiento que pueda tener ese municipio, incluida la planilla salarial”.

Montero fue más preciso al decir que “aclarando que no es voluntad de la provincia, sino que en función de las declaraciones del intendente Molinuevo, damos por terminado esta relación que veníamos teniendo para que estén o no estén en el Acuerdo Fiscal Municipal. A partir de ahora, se le va a destrabar todo lo que le corresponde a este municipio desde el mes de enero”. Remarcó que los municipios que no firmen hoy martes ya quedan con la coparticipación. Y el que firme, “nosotros inmediatamente corremos los expedientes de cada ciudad para que en tiempo y forma les llegue a los trabajadores municipales el pago de sus salarios”.

Siguiendo con su análisis expresó que “en general todos los municipios se están adhiriendo, salvo Burruyacú que viene con su propio sistema. Es un municipio que prácticamente no le debe nada a la provincia. Viene pagando sus sueldos, su funcionamiento y haciendo obra en función de la coparticipación nacional y provincial del FDI que le corresponde”.