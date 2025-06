“Las cuentas están en orden”: Jaldo defendió el equilibrio provincial

Sin eludir a la coyuntura económica nacional, Osvaldo Jaldo repasó la situación financiera y el frente de obras públicas durante una entrevista televisiva al programa Los Primeros: “Las cuentas están en orden, hay orden social, seguridad jurídico, respeto por la propiedad privada, recuperamos terrenos usurpados, llegamos al gobierno para poner orden sin excepción en Tucumán porque todos somos iguales ante la ley ya que se acabó la impunidad en Tucumán y por eso notamos avances en tan solo un año y ocho meses de gestión”, afirmó.

El mandatario reconoció el impacto de la recesión: “Tucumán está dentro de la Argentina y estamos sintiendo los efectos negativos de las variables macro … la gente consume menos porque el poder adquisitivo no le está alcanzando ya que aun cobrando los sueldos no se llega a fin de mes”. Recordó que la provincia carece de regalías mineras o petroleras y depende de cultivos como citrus, arándanos, caña de azúcar, palta y granos. “Con la caída del IVA coparticipable estamos recaudando menos que en años anteriores y es donde los gobernantes tenemos que estar atentos”, subrayó.

Sobre la poda de transferencias nacionales, advirtió: “Cuando se administra con responsabilidad, planificación y defendemos los intereses de la provincias, tenemos problemas pero lo que se viene no es fácil y el gobierno nacional viene con los achiques eliminando impuestos coparticipables como el combustible y nos dejaron de mandar (el dinero para) el incentivo docente”. Pese a ello, añadió, Tucumán “terminó de pagar aguinaldo con recursos provinciales, salvo dos municipios que lo hacen con recursos propios”.

El acueducto de Vipos y las rutas

Jaldo confirmó que el acueducto de Vipos volvió a licitarse tras caerse el financiamiento: “Se realizó el proceso licitatorio que demorará 45 días … el acueducto viejo provee hoy 2.000 m³; el nuevo proveerá 6.000 m³, con lo cual lo triplicamos y eliminaremos el faltante de agua en el Gran Tucumán”. Según explicó, la empresa inicialmente adjudicada “estaba flojita de papeles”, de ahí el replanteo.

Respecto de la obra vial, celebró: “Finalizamos 10 kilómetros del tramo de la ruta 307 Amaicha del Valle con Catamarca y todo fue con recursos propios … en septiembre tenemos el 100 % de esta ruta renovada a nueva”.

Y adelantó: “Pavimentamos siete rutas más, como la 329 que conecta Monteagudo con Concepción, y estamos por terminar en 90 días”.

Frente a la falta de inversiones nacionales, indicó que “La Nación no hace una obra de infraestructura en toda la provincia y no mantiene la de sus jurisdicciones; nosotros nos tenemos que hacer cargo con recursos provinciales o internacionales”. Aun así, defendió el diálogo: “Hay que ver dónde asignamos recursos y tener diálogo con el gobierno nacional … no es solo Ciudad de Buenos Aires; a través del diálogo hay que hacerles entender que no se salva solo”.

Según afirmó el jefe del ejecutivo provincial, la prioridad es sostener servicios esenciales: “El objetivo de la Nación es déficit cero, equilibrio fiscal y bajar la inflación, pero mucha gente no lo ve en las góndolas … ahí es donde prestamos los servicios esenciales”.