La izquierda se presenta unida en Tucumán

Frente de Izquierda y de los Trabajadores anunció su lista de candidatos a diputados nacionales para las próxima elecciones del 26 de octubre.

La izquierda tucumana se presenta unida en esta ocasión entre el Partido Obrero y el MST (Frente de Izquierda Unidad).

Es encabezada por Alejandra Arreguez, una reconocida militante del PO en el ámbito estudiantil; Martín Correra, economista, también del PO; Clarisa Albertein, dirigente con larga trayectoria política y que pertenece al MST.