José Hugo Saab y el presupuesto de la UNT

En el living de Tucumán con Todo, y consultado sobre la situación presupuestaria de la Universidad Nacional de Tucumán, esto es lo que expresaba el secretario general de la institución, José Hugo Saab:

- ¿Cómo está la universidad hoy en día?

-” Hoy es el festejo de sus 110 años, junto con el festejo de la Patria, la fecha emblemática para la Nación y para nuestra Universidad. Creemos que está muy bien en lo académico, que ha crecido muchísimo estos ocho años o diez años. También está saneada económica y financieramente, así que no tendríamos que tener ningún tipo de sobresaltos hasta fin de año, más allá que reclamamos lo que viene reclamando todo el sistema universitario nacional, que es el mismo trato que tuvo la UBA en cuanto al incremento presupuestario y que en el día jueves pasado han comprometido que a partir de lunes o martes sacarían esta resolución, equiparando al sistema universitario nacional, es decir las 60 universidades, con el aumento que le dieron a la UBA del 270% en gasto de funcionamiento.”

“Acá hay que hacer una aclaración, ese 270 es con respecto a gastos de funcionamiento que significan un 5% dentro del presupuesto universitario nacional. El resto, el 95, es salario docente y no docente y que realmente estamos preocupados porque no están llamando a paritarios nacionales y el día jueves pasado hubo un paro con gran acatamiento en todo el país del sector docente y no docente de todas las universidades nacionales.”

- Con respecto al tema UBA y el resto de las universidades, que son radicales, ¿hubo desconocimiento entre los radicales, los radicales porteños juegan de una manera, el interior de otra?

-” Mire, hoy escuchaba un discurso que cuando nació la Universidad Nacional de Tucumán, en 1914, la única que se oponía era la UBA. Es decir, 110 años después es el mismo problema, el centralismo, que no existe. Los diputados nacionales por un sector que prefieren arreglar en donde hay mayor repercusión en las movilizaciones o mayor repercusión mediática, olvidándose de todo el interior. Yo creo que, salvo rarísimas excepciones de nuestros legisladores nacionales, y tengo que mencionarlo al doctor Mariano Campero y a Beatriz Ávila en el Senado, no han expresado públicamente su apoyo a la reivindicación de la Universidad Nacional de Tucumán, como es a las otras 59 universidades que la han discriminado con este tema.”

- ¿Usted no tiene a Sánchez, que es presidente del partido?

-” Era el presidente del partido. Sí, yo no estoy hablando como radical, en primer lugar. Yo hablo como secretario general de la Universidad Nacional de Tucumán.”

- Pero se olvida de una figura importante...

Sí, yo digo las dos personas que sí apoyaron y sí mediáticamente tuvieron expresiones a favor de la Universidad Nacional de Tucumán. El día viernes, en el acto de la Universidad Nacional de Tucumán, estuve con Roberto Sánchez en mi oficina y me pidió algunos datos con respecto a cómo fue disminuyendo el presupuesto nacional con respecto a las otras universidades. Y él se quedó comprometido a pelear por el presupuesto de la Universidad Nacional de Tucumán ya para el año que viene, porque evidentemente, como sigue este gobierno, este año tampoco contaremos con un presupuesto.”

- Además de la cuestión presupuestaria de lo económico, ¿de qué manera puede afrontar la universidad los nuevos desafíos, las nuevas demandas de los estudiantes, del mercado laboral, del contexto? En lo tecnológico está avanzando mucho, ¿De qué manera se prepara la universidad para eso?

-” Para nosotros, el ingeniero Pagani ha sido muy explícito en su reportaje, en donde expresa que habrá cuestiones en que tendremos que reducir los gastos. Hay obras de mantenimiento que también han quedado paralizadas, por ejemplo, la segunda etapa de la Facultad de Bioquímica, o un proyecto con el CONICET, en la creación de un megaproyecto en la Quinta Agronómica de Investigación y Tecnología también quedó parado, producto de estos recortes presupuestarios que existen a nivel nacional. Pero la universidad es lo que no va a cesar es en ampliar su oferta académica y adecuarse a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Nosotros, las carreras cortas, las tecnicaturas con salida laboral, como en Psicología, como en las Facultades de Ciencias Exactas, no las vamos a dejar de lado y vamos a invertir los recursos que tenga la universidad en seguir creciendo en lo académico. Nosotros, gracias al gobierno de la provincia, hemos expandido nuestra matrícula y nuestra extensión aúlica a 5 municipios, con las carreras de Psicología y de Derecho, y con el compromiso del rector ante el gobernador de la provincia, el contador Osvaldo Jaldo, de seguir ampliando esta oferta académica. Lamentablemente, el recorte, lamentablemente digo, porque me toca a mí, es en la parte política y me parece excelente. Ahora, nosotros hemos garantizado también, no solamente mantener los dos comedores universitarios abiertos, sino que estamos prontos para licitar la compra de una propiedad cercana al rectorado para abrir un tercer comedor para las Facultades del Centro de San Miguel de Tucumán.”

“Y también hemos hecho un gran esfuerzo, ya que no hemos tenido respuestas adecuadas desde los organismos estatales, para compensar a los estudiantes de escuelas de Agricultura con el boleto universitario gratuito, ya que esa escuela, en donde hay gente de muy escasos recursos, no contemplaba ni la provincia ni la municipalidad de San Miguel de Tucumán el boleto gratuito. Es decir, la igualdad de oportunidad que queremos brindarle a los estudiantes es primordial, porque creemos que es la esencia de la universidad.”

-¿Se pagó la luz en la universidad?

-” Sí, sí, pagamos si no, nos cortan en el acto. Pero, fíjese, nosotros recibimos el mismo presupuesto, hasta hace un mes atrás, de noviembre del 2022, en donde en febrero, por ejemplo, como dijo el ingeniero Pagani, la luz costaba 20 millones y hoy sale 90 millones el mantenimiento de la luz de las 13 unidades académicas y de las 8 escuelas universitarias. Pero estamos encaminados, son muchos años de una gestión muy austera, en donde hubo un severo ajuste en el tema no docente, por cada no docente que se jubilaba de categoría alta solamente se podía nombrar uno de categoría 7, que es la más baja de nuestro escalafón. Eso permitió que en un presupuesto que, en todo el sistema universitario, no solamente en el de Tucumán, rondaba el 99 o 100% y no tenía nada para gastos, nosotros hoy estamos en el 94% de ese presupuesto.”

- En lo político, ¿ya está pensando en las elecciones del ´26? ¿Ya tiene candidato a rector o a rectora? Teniendo en cuenta los años anteriores.

-” Yo nunca fui asambleario, así que nunca voté. Así que no puedo mal tener candidato. Yo soy un secretario de gabinete que lamentablemente no tuve el honor de ser asambleario nunca. Así que yo no pongo ni saco rectores ni tengo candidato. Fue una mochila que en un momento me favoreció y hay momentos en que soy duramente castigado por tener esa mochila. Yo creo que pertenezco a un grupo de universitarios que ama la universidad sin distinción de partidos políticos, hay de todos los colores, pero que amamos la universidad y que somos un agradecido de esta institución. Y hay muchos candidatos que han salido a la cancha, como se dice vulgarmente, pero he aprendido del ingeniero Pagani a ser muy respetuoso de la autoridad. Y voy a defenderlo al ingeniero Pagani hasta el último día de su mandato, sin pensar en quién lo va a suceder. No sé si será la doctora Mercedes Leal, que tiene todos los méritos para hacerlo, o cualquier decano o cualquier docente titular y asociado que lo permite el estatuto, puede ser rector de la universidad. Y creo que es muy temprano, y hay pruebas de esto, que quien se larga temprano, la política es una carrera de largo alcance y se puede agotar a los 100 metros.”

-¿Cómo está la universidad preparada para el juicio que se inicia contra Cerisola la semana que viene?

-” Nosotros, la Universidad Nacional de Tucumán, por mandato del Honorable Consejo Superior, en el rectorado anterior, ha pedido que la universidad sea querellante en este juicio. Si usted me pregunta mi opinión favorable, y lo he expresado en esa oportunidad, a mí no estaba para nada de acuerdo, pero bueno, somos respetuosos de la decisión que toma el máximo órgano de conducción de la universidad, como fue el Consejo Superior del rectorado anterior. Y vamos a decir lo que el abogado de la universidad ha puesto para marcar los pasos a seguir. También creo que mucho en la justicia, yo estoy citado en ese juicio en carácter de testigo, en donde, como funcionario que fui de Juan Cerisola, con quien tuve y tengo un excelente trato, voy a ir y voy a expresar lo que me pida la justicia que tenga que contestar, a título personal.”