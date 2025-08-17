Jornadas de salud pública en el Barrio Autopista Sur

“El Gobierno provincial y el Ministerio de Salud se hicieron presentes en el Barrio Autopista Sur (Manzana A, Lote 15) de San Miguel de Tucumán Durante la jornada, visite a vecinos que conozco desde hace muchos años y pude acompañar los beneficios de acceso a servicios de salud integral”.

Esto señaló el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri quien agregó que “el Estado tucumano reafirma su compromiso de estar presente y cerca de cada uno de sus vecinos, trabajando para mejorar la calidad de vida y la salud de la comunidad.

Esta iniciativa es un ejemplo del esfuerzo continuo por garantizar el acceso a servicios de salud de calidad en todos los barrios de la provincia”.