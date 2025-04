“Jornada de Mediación para Todos” en el Concejo Deliberante de al Capital

La “Jornada de Mediación para Todos”, se desarrollo en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, en el anfiteatro San Miguel Arcánge, ubicado en San Martín y Monteagudo de esta ciudad. Las disertaciones estuvieron a cargo de las doctoras Inés Josefina Cano de Prado y Carolina Argüello, con la coordinación de la mesa panel de la doctora Silvina Stabio.

El presidente del cuerpo, Fernando Juri, abrió la jornada, organizada por el concejal José María Franco, que se realizó frente a un auditorio colmado con más de 200 personas presentes, entre abogados, mediadores y técnicos, entre tantos espectadores interesados.

Las disertantes fueron Inés Josefina Cano de Prado, quien disertó sobre “Mediación y Ciudadanía”, es abogada desde 1971, mediadora desde el año 1997. Fue la primera directora del Centro de Mediación y Negociación del Colegio de Abogados de Tucumán, mediadora del registro judicial de Mediadores de Tucumán. Actualmente se desempeña como ciber mediadora realizando co-mediaciones a distancia entre personas que se encuentran en distintos lugares geográficos del país. Tambien es miembro fundadora del Foro Internacional de Mediadores Profesionales con sede en Sevilla, España; delegada en Tucumán de la Universidad de Loyola, Sevilla, España; docente invitada experta ante el Ministerio de Justicia de la Nación en entidades formadoras. Además, dentro de su extenso currículum, es presidenta de la Entidad Civil sin fines de lucro “Fundación Participando” dedicada a la formación y capacitación permanente de mediadores en Tucumán y en el norte argentino..

En tanto, la doctora Carolina Arguello disertó sobre “La importancia de mediar con perspectiva de genero”. Es abogada, mediadora, coach ontológico profesional, guía en Programación Neurolingüística y experta en la temática de violencia de género, con postgrado en Violencia Doméstica. También capacitadora en el marco de la formación de mediadores con perspectiva de Género, Asesora Legal en el Centro de Asistencia Integral a la víctima, ex capacitadora de Ley Micaela (Secretaria de las Mujeres, Genero y Diversidad de Tucumán), ex vice presidenta del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Tucumán, ex Docente de Genero y Diversidad de la Clínica de Prácticas Profesionales del colegio de Abogados de Tucumán.