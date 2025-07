Jorge Berreta: “Sin el esfuerzo del Gobierno, hoy no habría transporte en Tucumán”

En el último tramo de la entrevista para el programa Primer Plano (Canal 10), el titular de AETAT, Jorge Berreta, analizó el impacto del sistema de pago electrónico, explicó por qué Tucumán no cuenta con SUBE en toda la provincia, cuestionó el crecimiento de servicios ilegales como Uber Moto y llamó a una urgente reformulación del transporte urbano.

-Tema de las tarjetas. ¿Hoy en día es normal? ¿Está bien el tema de las tarjetas en Tucumán?

-“Sí, por supuesto. A ver, SUBE tiene muchos puntos de recarga, lo maneja el municipio. Independencia tiene 170 puntos de recarga. Si abren la aplicación Redbus Tucumán, sistema Independencia, van donde dice “recarga”, abren la aplicación y ven los 170 puntos donde se recargan tarjetas. No solo eso, sino que les dice a cuántos kilómetros/cuadras está de ese lugar. Aplicación del sistema Independencia. 170 puntos".

-A nivel usuario de colectivo, estaban en baja la cantidad de usuarios a nivel del año pasado que venían usando el servicio de colectivo. ¿Cómo impactó esta implementación del sistema tecnológico de tarjeta Independencia en la cantidad de usuarios que están utilizando?

-“No hay un solo factor. Ojalá hubiese sido esta implementación que cambia de un día para el otro. Acá hay factores económicos: a la gente no le alcanza la plata, el que hacía cuatro viajes hace dos, la gente tiene que ahorrar, por lo cual, por ejemplo, van en bicicleta. Pero también hay otro factor que es ilegal y que es el Uber Moto. Yo no me voy a callar. La sociedad está totalmente anarquizada en este aspecto“.

“Una ilegalidad como una moto que no saben si tiene piojos el casco, si tiene seguro, si está sanitizado o no.

-Ya es exceso, Jorge.

-“Bueno, yo le digo lo que veo. Es impolítico, pero bueno, yo puedo decirlo porque lo veo. No saben si tienen seguros, si no tienen seguro. Hablo con conocimiento porque me levanto a las cinco de la mañana y recorro las líneas y después voy al galpón. Le argumento desde dónde hablo. Es ilegal. Nadie quiere tomar el toro por las astas, ni el Concejo, ni los municipios como para decir “esto es así”. Yo tengo mucho respeto a la gente que trabaja, incluidos ellos. Después hay otro tema que todavía es más complicado de expresar: la cantidad de motos y las irregularidades y las faltas que cometen al andar“.

-El tema de los motos es prácticamente inmanejable

-“Porque no lo queremos manejar. Yo pongo controles y le digo, “vos pasaste el semáforo en rojo una vez, dos…” Usted maneja. Cuando se para en un semáforo está solo esperando que abra la luz verde. Cuando va a arrancar, tiene ocho o nueve adelante. Lo que pasa es que todos quieren decir las cosas a medias. Esta es la verdad“.

-En otras provincias Uber está legalizado. Desde el área de colectivos, ¿Cómo resolvieron el sistema empresas de transporte, sabiendo que este servicio es legal, acá es ilegal?

-“El de cuatro ruedas, no el de dos ruedas. El auto está legalizado, entiendo, por ordenanzas que vi de otros municipios. El de dos ruedas, o sea, el de moto, no. Pero bueno, tampoco es el único problema. Ya lo hemos hablado. La gente, en esta inmediatez que necesita, quiere que lo pasen a buscar por la puerta de la casa. Fíjese usted cuando ya ve un servimoto: pasaron 10 minutos y uno está enloquecido porque no llegó, y así vivimos".

“Yo creo que hay que hacer una reformulación interna del transporte. También tengo que hacer un mea culpa: tiene que costar, tenemos que estar los actores en la mesa con un técnico específico y ver cómo hacemos cuatro corredores exclusivos: norte-sur, este-oeste. Reformular recorridos”.

-¿Por qué cuesta tanto esa gran reunión?

-“La reunión está, el problema es la resolución”.

-¿Pero por qué cuesta?

-“Porque cuesta, porque somos 54 empresarios, porque es reformular algo que históricamente trabajó así. Pero por el otro lado, si hoy nosotros tenemos un 25, un 30% menos de pasajeros, algo vamos a tener que hacer. Esta es la crítica interna, sí, que generalmente no la expresamos, pero estamos conversando sobre eso“.

-Cuando se implementaron la SUBE y la tarjeta Independencia, muchos ciudadanos se preguntaban: ¿por qué no existe una sola tarjeta? ¿Cómo se resuelve esa duda?

-“Lo voy a explicar. Nosotros, en el área provincial, siete veces (y consta en la escribanía de Gobierno, consta en la Secretaría de Transporte del Gobierno de la Provincia), pedimos y nos adherimos al sistema SUBE. Siempre las respuestas fueron negativas: que no había máquinas, que no había sistema, que no había infraestructura, que no había esto, que no había lo otro. El último intento lo hicimos allá, cuando inició este gobierno, y la misma respuesta. Por lo cual le teníamos que dar una solución al usuario. Ya no se podía andar simplemente con el plástico. La tecnología avanza, la gente va necesitando nueva tecnología, valga la redundancia, y nuevas formas de pago, y saber dónde está el coche, y todo lo demás. Bueno, nosotros, con inversión privada, modernizamos un sistema e implementamos el sistema de Independencia“.

“También le pedimos al Ministerio de Transporte (en su momento Secretaría, hoy a Nación Servicios, que es un tercero que explota la SUBE), no es el Estado, las ganancias van para un tercero. Pero el Estado mismo no va con Nación. Nación tiene un pedacito así, el resto es privado. El sistema SUBE se llama Nación Servicios. No es simplemente el Banco Nación. Bien. Y le pedimos la interoperabilidad se llama, o compatibilidad, como había entre Metro y Ciudadana en su momento. Bueno, son denegados. Le pusimos a disposición todas las herramientas tecnológicas necesarias y SUBE no aceptó. O sea, que esa es la negativa".

“Ahora sí hay que valorar mucho el transporte que tenemos, el acompañamiento del Gobierno, reitero: más de 120, 130 unidades de 0 km, 60 de mejor modelo y mejor estado, lo llamado un seminuevo. Esfuerzo de los empresarios, esfuerzo del Gobierno en pos de todos, porque cuando no hay transporte, toda la sociedad, directa o indirectamente, sale perjudicada“.

“Otra cosa, hoy por hoy la tarifa en Córdoba está 1580 pesos, en Santa Fe 14 y pico. Salta, que tiene otro sistema distinto, el sistema Barcelona como Mendoza, está en 1180 (pesos). Nosotros hemos mantenido la tarifa hasta acá en pos también de que esa ha sido una causal de recupero de usuario. Y eso estamos esperando”.

-¿Qué está esperando?

-“Que que los pasajeros vuelvan al medio de transporte terrestre más seguro que es el colectivo, y seguimos trabajando en mejorarlo, a la par de los poderes concedentes.

-¿Y usted avizora algo? ¿Ve alguna posibilidad de eso?

-“Bueno, si no avizorara que esto puede mejorar, no seguiría en la actividad”.