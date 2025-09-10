Jaldo:Tucumán muestra equilibrio fiscal y decisión política

“La entrega de una vivienda es mucho más que un acto institucional: es cumplir el sueño del techo propio, es dar dignidad y futuro a las familias tucumanas. Hoy en esta querida comuna, junto a vecinos y vecinas, vivimos la emoción de entregar 24 nuevas casas del emprendimiento habitacional de 132 viviendas, que había quedado paralizado desde 2018 y que decidimos reactivar con decisión política y recursos propios”.

Esto dijo el gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo luego de la entrega de viviendas en la localidad de Rio Seco. El mandatario agradeció al delegado comunal del lugar, Luis Mendoza, “por su compromiso con la comunidad”; al vicegobernador Miguel Acevedo, “por acompañar cada decisión”; a los ministros Darío Monteros(Interior), Regino Amado(Gobierno) y Marcelo Nazur(Obras Públicas), “que sostienen este programa de viviendas”.Remarcó que “las familias recibieron viviendas llave en mano, con todos los servicios esenciales: agua, cloacas, electricidad, gas natural, calefón y cocina. Antes de fin de año entregaremos 30 más y el año próximo completaremos este barrio emblemático, que además de dar techo propio genera empleo y dinamiza la economía local”.

Enfatizó que “en un contexto nacional de incertidumbre, Tucumán muestra que con equilibrio fiscal y decisión política se pueden concretar obras que transforman vidas. Porque nuestro compromiso es claro: gobernar con la gente adentro, llevando progreso a cada rincón de la provincia y garantizando que cada familia pueda construir su proyecto de vida sobre bases firmes”.