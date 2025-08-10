Vía Tucumán

Innovaciones en las universidades nacionales

Se analizaron en Tucumán según el rector Sergio Pagani

Yanina Elizabeth Vega

10 de agosto de 2025,

Al referirse a la reunión de rectores en esta provincia, el titular de la UNT, ingeniero Sergio Pagani, explicó que uno de los objetivos centrales del encuentro “fue elaborar propuestas para implementar innovaciones en las universidades nacionales, pensando en una institución centrada en los estudiantes y para los estudiantes”. Continuó diciendo que “entre los ejes que abordamos se encuentran los sistemas de crédito académico, la calidad educativa y las estrategias para adaptarnos a los nuevos tiempos.

La idea es que la universidad no solo esté acorde a las demandas actuales, sino que pueda anticiparse y fijar posiciones que garanticen un mejor futuro para nuestros jóvenes”.

