Infancias con derechos: emotivo festejo en la Casa de Hermanos

El Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, a cargo de Federico Masso, organizó un emotivo festejo del Día de las Infancias en la Casa de Hermanos, donde participaron niños, niñas y adolescentes que residen en los distintos Dispositivos de Cuidado Institucional (DCI).

La jornada estuvo marcada por el entusiasmo y la alegría de los chicos, que compartieron juegos, disfrutaron de un chocolate, recibieron regalos y, sobre todo, tuvieron la posibilidad de reencontrarse con sus hermanos.

Durante la celebración, el ministro Federico Masso remarcó el valor de este tipo de encuentros: “Hoy han festejado, han tenido su regalito, les hemos hablado de los derechos que tienen ellos como parte de la infancia y sobre todo resaltar que este es el estado presente. Nosotros en la provincia de Tucumán estamos trabajando muy fuerte con una decisión política muy importante del gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo para garantizar sus derechos”.

El funcionario recordó que el trabajo estratégico del Ministerio de Desarrollo Social se orienta a garantizar el acceso a la salud, la educación y el acompañamiento integral, siguiendo las directivas del gobernador Osvaldo Jaldo.

Del encuentro también participaron la secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare, la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Gilda Zurita, la subdirectora de Hogares, Emilia Aranda, directores de los DCI, equipos técnicos de cuidado, el Colegio de Magistrados, representantes del Poder Judicial y diversas asociaciones civiles que colaboran con los hogares: Barquitos de Papel, Apapacho, Domingos de Rayuela, voluntarios del DCI Santa Rita, Abriga Sueños y Dibujando Sonrisas.

La celebración dejó en claro la importancia de la articulación entre Estado, Poder Judicial y organizaciones sociales para garantizar que cada niño y niña de Tucumán viva su infancia con derechos, cuidados y oportunidades.