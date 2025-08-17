Vía Tucumán

En un acto en Villa Alem el radical Sánchez lanzó su campaña a diputado nacional

Yanina Elizabeth Vega

17 de agosto de 2025,

En un acto por el Dia del Niño organizdo por el legislador Alfredo Toscano se lanzó la candidatura a diputado nacional de Roberto Sánchez, que hoy integra la cámara baja nacional. La reunión tuvo lugar en Villa Alem, donde tiene su “territorio político” Toscano, actual legislador provincia y un dirigente que tuvo mucha influencia en la ex intendencia de la Capital de Germán Alfaro.

En la ocasión Sánchez destacó que “estoy muy contento con la alternativa que le proponemos a la sociedad tucumana. Hay dirigentes jóvenes con mucho compromiso, honestidad y también experiencia en la gestión pública”. Más adelante sostuvo que ”los tucumanos no quieren vivir en la pelea. Quieren votar por el sentido común y defender valores que nos identifican como sociedad. Esta es la lista a favor de la educación pública, de la salud de calidad y de la administración del Estado con transparencia y pensando en la gente”.

La lista de “Unidos por Tucumán” es encabezada porSánchez, acompañado por Micaela Viña (hija del legislador alfarista Claudio Viña); José María Canelada(concejal de la capital y ligado a la legisladora Silvia Elias de Pérez); Milagros Celiz(joven que conduce Franja Morada); El resto de los cargos los completan José Vera, Belén Cejas y Mario Ibrahim.

Cabe señalar que el legisladores y candidato a gobernador José Cano es uno de los principales impulsores de la candidatura de Sanchez.

