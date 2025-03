“En Tucumán estamos dando un giro de 180 grados en lo institucional, lo político y lo social. Puede que algunos tucumanos no lo reconozcan, lo cual está en su derecho, pero muchos otros ya empiezan a notar la diferencia. ¿Acaso no lo ven ustedes todos los días en los canales nacionales?”. Lo dijo el gobernador Osvaldo Jaldo en conferencia de prensa, al término del acto de Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura, donde destacó los avances institucionales que está atravesando la Provincia. El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo y por el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.

Destacó que “la Apertura de Sesiones es uno de los actos más importantes del año, y agradezco a todos los funcionarios, legisladores y a la prensa por su acompañamiento. En cuanto al discurso presidencial de esta noche, aún no está definida la situación por los problemas de traslado causados por el mal tiempo. Aunque existen diferencias políticas, debemos respetar los actos institucionales, ya que son fundamentales para la democracia”. Agregò que “lo único que pido es que todos los argentinos cedamos un poco en nuestras posturas para buscar consensos y encarrilar el país. La situación actual no es beneficiosa para Tucumán ni para el país, y debemos encontrar puntos de acuerdo para avanzar”.

Con relación a la reforma institucional expresó que “el año pasado, me comprometí con la reforma institucional, y lo que hemos logrado hasta ahora en Tucumán se puede ver en el superávit financiero y las obras con recursos provinciales. A diferencia de la oposición, que dedica su tiempo a hacer comunicados y redes sociales sin responsabilidad, nosotros estamos trabajando. Las reformas, aún no se ha definido si serán por ley o reforma constitucional. Las decisiones que tomemos se aplicarán en 2027, por lo que tenemos tiempo hasta 2026. No aceptamos presiones ni politiquería, necesitamos que los tucumanos trabajen juntos”.

Por otra parte, en materia de seguridad enfatizó que “Tucumán está entre las primeras dos provincias donde más bajó el homicidio. Desde el primer día de gobierno, le pusimos mucho énfasis al tema de la seguridad en la provincia. Queremos que los tucumanos vivan en paz, caminen seguros por las calles. Por eso, yo le agradezco a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por resaltar el trabajo que venimos haciendo”.