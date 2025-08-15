El Rally Trasmontaña de Mountain Bike se correrá hoy y mañana en San Javier

Amaneció lluvioso en la provincia pero desde hoy, 15 al 17 de agosto, se correrá la trigésima primera edición del Rally Trasmontaña de Mountain Bike, en la Sala, en el cerro de San Javier.

Se trata de uno de los eventos más importantes del país en su categoría y se estima una participación de más de 3.000 corredores de todo país y países limítrofes.

Las inscripciones registradas señalan que habrá competidores de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y la destacada participación de un campeón mundial y olímpico de cross country. Los organizadores estiman una concurrencia total de unas 10.000 personas.La presentación de este certamen se realizó en el Ente Tucumán Turismo (ETT) y contó con la presencia de Domingo Amaya, presidente del Ente; Marcos Díaz, secretario general; Francisco Serra, presidente de la Comisión de Turismo de la Legislatura; Héctor Viñuales, presidente de la Cámara de Turismo; Gerardo Alvi, comisionado comunal de Racó; y Alex Kachurovsky, organizador del evento.

Amaya explicó que “los participantes desafiarán un recorrido técnico que atraviesa paisajes naturales únicos, reafirmando a Tucumán como la capital nacional del mountain bike y un destino destacado para el turismo activo”. Agregó que “esta gran convocatoria impulsará la economía local mediante la ocupación hotelera, el consumo gastronómico y la contratación de servicios turísticos, fortaleciendo el vínculo entre deporte y comunidad”.