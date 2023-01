El Ministerio de Salud Pública investiga a cinco pacientes con neumonía

El secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Miguel Ferre Contreras, comentó que tres de esos cinco agentes se encuentran actualmente internados -1 en estado grave en respirador y 2 ambulatorios- y que hasta el momento tras una serie de estudios que se les viene practicando, no tienen indicado un aislamiento etiológico, es decir que no se han determinado aún las causas de la neumonía que se encuentran cursando.

Como en todos los casos en los que vemos grupos de personas que presentan la misma patología y ciertas características en común, se efectúan estudios epidemiológicos de rigor para poder tomar medidas sanitarias. En la jornada de ayer se interrogó a aquellos pacientes que se encontraban en estado de hacerlo, así como a sus grupos familiares, para determinar la fecha de inicio de los síntomas y categorizar clínicamente la enfermedad, su evolución y los contactos de personas y ambientes en común”, detalló Ferre Contreras, a la vez que destacó se continúa recabando información de forma permanente y trabajando de manera articulada con la institución privada que nuclea a los trabajadores contagiados.

Siguiendo esta línea el secretario Ejecutivo Médico sostuvo que, en la medida que se analice nueva información, se elaborarán conclusiones que serán oportunamente comunicadas por medios oficiales: “Se tomaron muestras para diferentes estudios, todavía no tenemos resultados porque ingresaron a laboratorio ayer por la tarde y tienen distintos tiempos de procesamiento, ya que se decidió no dejar de lado ninguna sospecha y de esta forma se están estudiando numerosos gérmenes para arribar a alguna conclusión”.

Respecto a los recaudos que se deban tomar Ferre Contreras comentó que se determinaran en función de la investigación y que actualmente al no tener un agente etiológico, no se identificó aun la vía de transmisión, lo cual hace que no se puedan establecer medidas a la fecha: “En la medida en la que podamos identificar este agente etiológico, se tomaran todas las medidas correspondientes. Queremos transmitir la tranquilidad de que estos casos podrán ser identificados y estudiados rápidamente porque tenemos un Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la provincia que se encuentra constantemente alerta, que trabaja muy bien y tiene sobrada experiencia en este tipo de situaciones”.