El juicio al ex rector Juan Cerisola y la integración del Tribunal Oral Federal

El juicio oral contra el ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, contador Juan Alberto Cerisola se debe iniciar el lunes 29 de abril, pero existe el suspenso por el pedido de licencia y renuncia del vocal del Tribunal Oral Federal, doctor Carlos Jiménez Montilla. A una semana del debate se debe designar un vocal subrogante de este cuerpo. Cerisola fue titular de la casa de altos estudios entre el 2006 y el 2014. La abogada defensora de Cerisola, doctora Silvia Peyracchia explicó en una entrevista en el programa “Primer Plano”, lo que puede pasar con el inicio de este juicio en la Justicia Federal. Estos son los puntos más importantes de su explicación.

-Doctora vamos primero a un tema

Usted es la abogada del contador Juan Cerisola. Ex rector de la Universidad de Tucumán en dos periodos. ¿El juicio debería comenzar?-

El juicio está previsto, para inicio de debate oral, con dos fechas, 29 y 30 de abril.-

Renunció, no le digo el juez natural, pero era prácticamente el juez natural de la Cámara. Renunció, pidió licencia, no está ¿Se hace el juicio?-

A ver, toda información que nosotros podamos proporcionar a nivel de un proceso judicial, para ser seria, debe tener un sustento, como decimos los abogados, en la constancia de los autos. A nosotros, en el mes de noviembre del año 2023, o sea el año pasado, con la firma del doctor Jiménez Montilla, nos notificaron del decreto, que estaban fijadas las dos primeras fechas para inicio del debate oral, el día 29 y 30 de abril del año en curso. De acuerdo al expediente, no existe ninguna otra novedad que no sea la que estoy refiriendo. O sea, que al estar del expediente, el 29 de abril, da inicio el juicio oral, por el cual, se va a producir el enjuiciamiento público, del contador Juan Alberto Cerisola en el marco de la querella que le formaliza la Universidad Nacional de Tucumán.

-Si no le dicen nada, no se publica nada de los señores jueces, ¿ustedes se presentan lo mismo?-Nosotros, cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a la parte que representamos, a la defensa que tenemos asumida y al equipo técnico que estamos trabajando en la defensa del contador Cerisola, que está compuesto por distintos abogados, entre ellas la distinguida colega la doctora Rosa Luz Casen y también los peritos de parte, el contador Oscar Fiorito, el contador Baúl Tracanna, que trabajaron como peritos de parte en la causa.

-¿El contador Oscar Fiorito`, Perito de parte de quién es?-Es perito de parte nuestro. Con él desarrollamos, juntamente con el contador Tracana, una pericial contable financiera que peritó toda la contabilidad de la universidad. Es un experto. Son profesionales muy capacitados en la tarea que están haciendo y forman parte del equipo de trabajo que organiza la defensa del contador Cerisola, desde la parte técnica.

Nosotros estamos preparados y listos, para el día lunes 29 de abril, sentarnos en el Tribunal Oral de Tucumán. Estamos citados, estamos convocados y entendemos que estamos a cinco días, donde el tribunal tendrá la posibilidad de, en ejercicio de la subrrogancia, cubrir la vacante que está faltando. Porque, no es que no existe el tribunal, el tribunal está. O sea, cuando a nosotros nos citan a juicio para esta fecha, el tribunal estaba integrado por el doctor Carlos Jiménez Montilla, que era titular del juzgado del TOF Tucumán; el doctor Enrique Lilljedahl, perteneciente al TOF de Catamarca y la doctora Noel Costa, del TOF de Córdoba. Y, designado como juez sustituto, el doctor Jorge Aberlardo Basbus, del TOF de Santiago del Estero, por la envergadura del juicio. Esto está en la ley procesal, justamente, para cubrir estas vicisitudes, como resulta, por ejemplo, la licencia de alguno de los jueces del tribunal. O sea, tenemos entonces un juez sustituto que es el doctor Basbús.

Teóricamente el tribunal tendría que quedar integrado por los jueces de Córdoba, Catamarca y Santiago, que integraría el tribunal, y tendrán que nombrar el cuarto, como nuevo sustituto. Nosotros esperamos que nos notifiquen en el día de la fecha o nos pueden notificar el lunes, porque a partir de que nos notifiquen tenemos, 48 horas, para ver si recusamos al cuarto miembro. Pero el tribunal tiene tres.

-Los tres no están recusados.-No, este tribunal ya está integrado. Faltaría nombrar el cuarto sustituto, que es obligatorio, y las partes tendríamos el derecho de incidentar ante un supuesto de recusación con causa, para el cual tendríamos 48 horas. Entonces estamos contra reloj. El tribunal federal puede notificarnos hoy, o puede notificarnos el lunes, o puede notificarnos el martes, que está integrado de esta manera con el cuarto. Pero nosotros estamos listos y preparados el lunes(29 de abril) para asistir al debate oral. Es más, estamos ansiosos y estamos esperanzados de que el juicio se hace.”