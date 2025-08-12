El Gobierno provincial invirtió $3.044 millones en seguridad

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un acto de entrega de armamento, equipamiento y elementos de protección balística destinados a la Policía de Tucumán y al Servicio Penitenciario. La inversión, que asciende a 3.044 millones de pesos, busca optimizar las tareas de prevención, combate del delito y cuidado del personal.

En la ceremonia, realizada junto a autoridades judiciales, legislativas y municipales, se distribuyeron 1.000 pistolas Bersa, 30.000 cartuchos, 7.000 municiones, 50 subfusiles, tres carabinas, 300 lanzadoras corta metales, 16 escudos balísticos, tres miras telescópicas, tres equipos de observación nocturna, 50 cascos balísticos, 1.000 chalecos balísticos y otros 1.000 antipunzantes.

En su discurso, Jaldo subrayó que en menos de dos años de gestión la provincia sumará 2.250 nuevas plazas penitenciarias y logró reducir de forma sostenida los índices de delitos y homicidios, ubicándose entre las tres jurisdicciones con mayor descenso del país.

Recordó que, al asumir el 29 de octubre de 2023, “los recursos eran pocos y las obligaciones muchas” y que se tomaron decisiones estratégicas para priorizar la seguridad.

“La gente nos reclamaba más prevención y lucha contra el delito y el narcotráfico”, señaló.

Detalló que ya se inauguraron cuatro pabellones en Benjamín Paz con capacidad para 800 internos y que en septiembre se habilitarán otros cuatro con 900 plazas más. A esto se suman 200 lugares en la cárcel de mujeres de Delfín Gallo y 250 en la alcaldía de Las Talitas.

“En total, estaremos en casi 2.250 plazas nuevas”.

Jaldo resaltó la inversión en móviles, motos, camionetas, armas, escáneres y tecnología para “estar en cada rincón de la provincia”. Atribuyó la baja de criminalidad al profesionalismo y capacitación de las fuerzas, destacando que “el servicio penitenciario ya tiene su propio instituto de formación superior, como la Policía en el Instituto General San Martín”.

“En un año y ocho meses pusimos nuestra casa en orden y solucionamos problemas que por muchos años no se habían resuelto en materia de seguridad”, afirmó, y pidió a los efectivos “trabajar con planificación, no con improvisación” para reducir riesgos.

El mandatario advirtió que su gestión será “inflexible contra el narcotráfico” y que el Estado recuperará territorios ocupados por el delito.

“Tucumán es chico, no hay impedimento para llegar a cada lugar con seguridad”.

También hizo referencia a la administración responsable de los recursos: “Sabíamos que Tucumán debía autofinanciarse y lograr un superávit fiscal para no depender de nada ni de nadie, y en ese sentido trabajamos responsablemente”.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, destacó que el nuevo equipamiento permitirá cumplir funciones antes limitadas y que beneficiará a la sociedad: “Hoy una vez más estamos cuidando a quienes nos cuidan”, afirmó, y subrayó que Tucumán es la cuarta provincia en uso racional de la fuerza, lo que “nos convierte en la mejor policía del mundo con armas menos letales”.

Reconocimientos

El director de Institutos Penales, Antonio Quinteros, agradeció la inversión y recordó que antes los agentes se protegían con cartones duros. Valoró los chalecos de última generación y mencionó el rescate exitoso del suboficial Pablo Rodríguez tras una caída de 100 metros.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, remarcó que las inversiones reconocen el trabajo diario de las fuerzas y anunció que “vendrán más inversiones para perfeccionar la Policía y el Servicio Penitenciario”.