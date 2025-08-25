El Concejo Deliberante abrió la 10° edición del Certamen Señorita Independencia Argentina

Con la participación de casi treinta representantes de todo el país, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán fue sede de la ceremonia inaugural de la décima edición del Certamen Señorita Independencia Argentina.
Juventud y democracia
Las jóvenes de las categorías Adolescentes y Adultas ocuparon simbólicamente una banca en el recinto y presentaron sus proyectos en el marco del lema de este año: “El rol de la juventud en la democracia”.
Cada participante expuso personalmente y proyectó en pantalla los puntos básicos de su propuesta de concientización cívica.
El presidente del Concejo, doctor Fernando Arturo Juri, dio la bienvenida a las delegaciones: “Es un gusto que un año más seamos la sede de este certamen tan importante para la provincia, quiero darles la bienvenida a las representantes de cada provincia de nuestro país”.
Juri también destacó la relevancia del protagonismo juvenil: “El rol de nuestra juventud es fortalecer la democracia y me esperanza ver tantas jóvenes que llevan adelante ese rol, que tienen propuestas, se interesan y participan activamente de la vida pública de sus ciudades y provincias”.
Reconocimiento y participación
Tras las presentaciones, cada candidata recibió un diploma y un obsequio como reconocimiento a su compromiso cívico. La jornada marcó la primera instancia de un certamen que concluirá el próximo domingo.
Representantes provinciales
Categoría Adolescentes
- Catamarca: Daira Mazzucco Haddad
- Chubut: Valentina Marín
- Entre Ríos: Victoria Drabowicz y Ariana Herlein
- Formosa: Audrey Valentina Caballero
- Jujuy: Tamara Micaela Herrera
- La Pampa: Georgina Herrero y Bárbara Weinberger
- La Rioja: Celeste Martínez
- San Luis: Emilia Salas Berton
- Santiago del Estero: Agostina Salvatierra
- Tucumán: Tamara Brandán y Natalia Valdez
Categoría Adultas
- Catamarca: Micol Moreira
- Entre Ríos: Oriana A. Deharbe Fratte
- Jujuy: Agustina Magalí Pantoja
- La Pampa: Gianna Ferrero
- La Rioja: Georgina Herrero y Malena Coronato
- Mendoza: Abril Azul Agüero
- Misiones: Gabriela Adriana Santoro
- Neuquén: Julieta Stefanía Herrera
- Salta: Ale Hanan Betsabe
- San Luis: Aldana Porcello Muñoz
- Santa Fe: Adriana Gladys Fankhauser
- Santiago del Estero: Luna María Magdalena
- Tucumán: Flores Erika Melina