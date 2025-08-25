El Concejo Deliberante abrió la 10° edición del Certamen Señorita Independencia Argentina

Con la participación de casi treinta representantes de todo el país, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán fue sede de la ceremonia inaugural de la décima edición del Certamen Señorita Independencia Argentina.

Juventud y democracia

Las jóvenes de las categorías Adolescentes y Adultas ocuparon simbólicamente una banca en el recinto y presentaron sus proyectos en el marco del lema de este año: “El rol de la juventud en la democracia”.

Cada participante expuso personalmente y proyectó en pantalla los puntos básicos de su propuesta de concientización cívica.

El presidente del Concejo, doctor Fernando Arturo Juri, dio la bienvenida a las delegaciones: “Es un gusto que un año más seamos la sede de este certamen tan importante para la provincia, quiero darles la bienvenida a las representantes de cada provincia de nuestro país”.

Juri también destacó la relevancia del protagonismo juvenil: “El rol de nuestra juventud es fortalecer la democracia y me esperanza ver tantas jóvenes que llevan adelante ese rol, que tienen propuestas, se interesan y participan activamente de la vida pública de sus ciudades y provincias”.

Reconocimiento y participación

Tras las presentaciones, cada candidata recibió un diploma y un obsequio como reconocimiento a su compromiso cívico. La jornada marcó la primera instancia de un certamen que concluirá el próximo domingo.

Representantes provinciales

Categoría Adolescentes

Catamarca: Daira Mazzucco Haddad

Chubut: Valentina Marín

Entre Ríos: Victoria Drabowicz y Ariana Herlein

Formosa: Audrey Valentina Caballero

Jujuy: Tamara Micaela Herrera

La Pampa: Georgina Herrero y Bárbara Weinberger

La Rioja: Celeste Martínez

San Luis: Emilia Salas Berton

Santiago del Estero: Agostina Salvatierra

Tucumán: Tamara Brandán y Natalia Valdez

Categoría Adultas