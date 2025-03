El agro en la argentina actual: la visión del ingeniero Jerónimo Posse

El presente y futuro del campo argentino fue el eje de le entrevista entre el periodista Germán Valdez y el ingeniero Jerónimo Posse, en la que se analizó el estado de los cultivos, los precios internacionales, la situación de la soja, el limón, la caña de azúcar y las nuevas producciones como la nuez pecán. También se abordaron las dificultades estructurales que enfrenta el productor tucumano para exportar, los efectos de las retenciones y la evolución de los precios. La charla dejó en evidencia un panorama complejo, con desafíos tanto en lo económico como en lo logístico.

- ¿Cómo está el agro a nivel nacional?

- “En los cultivos se ve en buen estado. Tenemos una buena cosecha y tenemos una buena perspectiva de cosecha. Hay un problema hoy, que son los precios internacionales, sobre todo cuando se habla de la soja. La soja tenía valores relativos de 600 dólares en años anteriores y hoy está en 300, 300 dólares. 60 dólares en el mercado de Chicago”.

- ¿Tenía 600 y bajó a 300?

-”Sí, bajó mucho. Hay una gran producción de soja en Estados Unidos. Este año se cosechó muchísima soja y bajó mucho, sumado a que las economías en recesión y pie de guerra que se está viviendo en Europa no son un impulso para la soja. A nivel nacional es importante hablar de grano”.

-“A nivel provincial nosotros tenemos una economía más basada en cultivos más intensivos. Todos conocen el caso del limón, el caso de la soja. Sí tenemos mucho de grano, pero nuestro fuerte está más en la soja y el limón. Las perspectivas del limón este año son mejores que años anteriores. El problema del limón que tuvimos a nivel provincial fue por causas externas a la provincia. Entraron grandes jugadores, como fue Sudáfrica, a volcar mucho limón en los mercados exteriores y eso bajó mucho el precio. Al ser una especialidad, depende mucho del valor de los contratos que uno puede transar. Y este año se están viendo que va a haber mejores condiciones y a lo mejor se reactive la cosecha de limón”.

- Ahora, las retenciones, ¿Cómo están influyendo en este tema?

-”Las retenciones a nosotros puntualmente nos influyen en el tema de los granos. Las retenciones hace dos meses eran de 33%. Mal llamadas retenciones, quiero hacer hoy un inciso”.

- ¿Por qué?

-”Porque las retenciones implican la devolución posterior. Estos son derechos de exportación. A nosotros no nos devuelven el dinero que nos retienen. Bajaron un 7% alrededor de lo que es la soja y un 2,5% para el maíz”.

“Mejoró la condición, pero no es suficiente. Estamos hablando que el precio de la soja a nivel internacional se desplomó y a nosotros nos bajaron solo un 7%. Cayó más de la mitad y nosotros tuvimos una suba relativa de 40 dólares. Es muy difícil tratar de trabajar en esas condiciones, sobre todo de invertir para poder mejorar los rendimientos y mejorar la producción. De hecho, se siente mucho esa descapitalización del productor hoy en día. Las máquinas que manejamos son viejas, la tecnología que tenemos está quedando obsoleta, no se puede invertir en semillas, no se puede invertir en insumos para el campo. Y eso se nota y se ve en el resultado de que sostenidamente viene cayendo el rendimiento de las hectáreas de soja en los últimos años”.

- ¿Y el tema de la caña de azúcar en todo este contexto?

-”La caña de azúcar, en los años anteriores, tuvo un precio muy alto porque había poca azúcar. Se estabilizó el año pasado y este año tiene una buena perspectiva. Se estima que hay 600 mil toneladas hoy de azúcar remanente de la campaña anterior, pero que esas no deberían influir en la baja del precio si se respetan lo pactado para exportación. Hoy el azúcar se habla de 20 dólares aproximadamente la bolsa, y 27 tenemos para la exportación. Entonces sí hay una tendencia a poder sacarnos el excedente de ese azúcar para que el precio se mantenga”.

“Va a ser fundamental que el azúcar, estas 600.000 toneladas, más un 20% se estima que está en mercado negro, se respeten los pactados para la exportación, los cupos de exportación, porque si se llega a hacer dumping de ese azúcar dentro del mercado, sí va a bajar el precio y el cañero lo va a sentir”.

- Usted planteó el tema de la soja, el tema del limón complicado, la soja complicada, el azúcar está saliendo. Cuando usted ve este panorama así, ¿Cree que los jugadores se pasan de la soja al limón, del limón a la caña?

-”Hubo una gran tendencia a pasarse a la caña de azúcar. Hoy estamos hablando de 20 dólares el precio del azúcar y hace dos años estaba en 40. Ahí hubo una gran migración donde se levantaron muchas hectáreas de limón, casi 10.000 hectáreas de limón, pasaron directo a la caña de azúcar”.

- ¿Y ahora, cuando baje a 20?

-”Uno no puede plantar caña y sacarla al año siguiente. Es una inversión muy grande que necesita ser amortizada por lo menos en 5 años. Entonces la caña que ya está plantada va a quedar plantada. El precio de la soja no es bueno, no es bueno, entonces es otro incentivo más para seguir cosechando esa caña y seguir manteniéndola. Entonces, sí, hoy que tenga buenos precios relativos a la caña, nos va a jugar mucho a nivel provincial para que la situación en la calle esté un poco mejor”.

- ¿Quiere decir que la mejor producción del momento es la caña de azúcar, en Tucumán?

-”Sí, es lo más —te diría— estable. Se está haciendo mucho trabajo con la nuez pecan, está creciendo mucho, pero es todo incipiente el crecimiento”.

- ¿Cómo es eso?

-”La nuez pecan es una nuez particular que tiene un proceso fermentativo para poder procesarla. Hay muchos jugadores que ahora se volcaron a esta producción. De hecho, estuvieron en un congreso hace poco en Concordia, los mayores productores de pecan de aquí de Tucumán, y están empezando a generar una red para salir a exportarla”.

- ¿Al tucumano le resulta fácil o no exportar?

-”Nosotros tenemos 950 kilómetros a puerto. Entonces tenemos un flete ya de base caro. A diferencia de otras provincias que están cerca del puerto, nosotros tenemos, dependiendo del producto, entre 55 y 65 dólares de flete únicamente. Después tenemos todos los gastos de embarcar esa mercadería y salir. Tucumán es una de las pocas provincias del país que se dedica a la agricultura intensiva, en contraposición a las demás que hacen granos, hacen agricultura extensiva. Entonces, nosotros somos fuertes, sí, en exportación, pero con costos de base muy altos. Eso nos vuelve, tal vez, un poco menos competitivos”.