El 54° Congreso Argentino de Cirugía Plástica Estética y Reparadora

Tucumán será sede del 54° Congreso Argentino de Cirugía Plástica Estética y Reparadora, que se realizará del 22 al 24 de octubre y que tendra la participación de 86 invitados extranjeros.

El tema fue analizado por el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya y el doctor Raúl Albarracín, secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales de la provincia y los doctores José Ramos y Roberto Serrano Alcalá, de la entidad organizadora.

Se explicó que “este evento de gran envergadura posiciona a Tucumán como un destino líder en el turismo de reuniones, atrayendo a profesionales de todo el mundo y dinamizando la economía de la provincia!”.

En ese sentido el doctor Albarracín destacó que “para Tucumán es un verdadero orgullo porque por primera vez en la historia de la cirugía plástica argentina va a ser sede de un congreso de estas características”.