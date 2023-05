Detuvieron al exfiscal Carlos Albaca condenado por encubrir el crimen de Paulina Lebbos

El ex fiscal Carlos Albaca quedó detenido este miércoles en Tucumán y fue trasladado a la cárcel de Villa Urquiza. Lo habían condenado a 6 años de cárcel, en diciembre de 2021, por encubrir el crimen de Paulina Lebbos, la estudiante de 23 años asesinada en 2006, pero recién ahora quedó firme la sentencia.

El tribunal de la Sala Conclusional 1 de la capital provincial había ordenado el martes que el ex fiscal fuera arrestado.

En el fallo, los jueces dispusieron que se deberá “tener especial consideración de la imposibilidad de que el penado comparta espacios comunes con la población carcelaria ni estar detenido en comisaría, todo ello, a los fines de resguardar su integridad psicofísica”.

Para la Justicia, Albaca cometió el delito de “encubrimiento agravado”, ya que se consideró que existieron pistas que no siguió, pericias que no se hicieron y testimonios y evidencias que no se recabaron y se perdieron.