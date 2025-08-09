Destacan el patrimonio arquitectónico de la provincia

“Se destacó que la Casa de Gobierno de Tucumán es un edificio único en todo el continente por sus características. En el acto, las autoridades firmaron un acta compromiso en la que el Gobierno se compromete a seguir cuidando este edificio emblemático por su estilo, que data de 1910 - 1920 y es fruto del trabajo de argentinos e inmigrantes”. Esto señala la información oficial donde se destaca que “la provincia fue distinguida por la Asociación Art Nouveau de Buenos Aires (AANBA), que resaltó el valor único de su arquitectura de principios del siglo XX”.

En un acto en Casa de Gobierno con la presencia de autoridades del Gobierno de Tucumán, “San Miguel de Tucumán fue reconocida como “Ciudad Art Nouveau Argentina 2025” y además se resaltó el patrimonio arquitectónico de la provincia. También se proyectó un video con los edificios más representativos del circuito local y hubo el descubrimiento de una placa de reconocimiento.

Estuvieron presentes, Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia; Susana Montaldo, ministra de Educación; Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT); Héctor Viñuales, presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán; Gregorio Werchow, secretario de Turismo de CAME; y Willy Pastrana, presidente de la Asociación Art Nouveau de Buenos Aires (AANBA).

Amaya valoró la distinción destacando: “Hoy esta delegación importante vino a declarar al Salón Blanco –de Casa de Gobierno- y entregarle una placa al señor gobernador Osvaldo Jaldo, por lo que significa hoy Tucumán dentro de la ruta de turismo Art Noveau, es una ruta importante que integran 9 ciudades en el país y donde nosotros somos una de las principales de Latinoamérica”.

Por sus parte Willy Pastrana, presidente de la AANBA, resaltó el valor de la Casa de Gobierno: “Es el único edificio de este estilo que fue revolucionario y rupturista de toda América. Hay otro en Curitiba, pero ya no es Casa de Gobierno y es muy inferior. Esto es una joya total”. Puso énfasis al señalar el potencial turístico que representa este estilo, ya que “el turismo europeo está buscando nuevos atractivos” y “la gente viene para ver el Art Nouveau, nada más”.

Finalmente se explicó lo siguiente : “Con este reconocimiento, Tucumán se consolida como un referente en la Ruta de Turismo Art Nouveau, una ruta internacional que cuenta con la Ruta Panamericana, en la que está integrado Montevideo y Curitiba y Santiago de Chile próximamente”.