Cuestionan la decisión municipal de levantar el adoquinado en esta ciudad

La decisión de la municipalidad de esta ciudad de remover el adoquinado histórico en las calles del barrio sur del centro de San Miguel de Tucumán, fue cuestionada por el Legislador Alfredo Toscano del Partido por la Justicia Social (PJS). Destacó que se “pone en riesgo un valioso patrimonio urbano con más de un siglo de historia. San Miguel de Tucumán no puede darse cuenta del lujo de perder lo que no se puede recuperar”.

Comentó toscano que “se puede levantar, nivelar el terreno y volver a colocar los adoquines, como se hace en cualquier ciudad que respete su historia”.

Remarcó que “no se trata solo de piedras. Se trata de patrimonio, de memoria, de la fisonomía que nos hace única entre tantas ciudades sin rostro.