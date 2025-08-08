Vía Tucumán

Corte total en la 307 entre Tafí y Amaicha

El congelamiento de la calzada obligó a interrumpir el tránsito, para prevenir accidentes.

Sol Alvarez Natale

8 de agosto de 2025,

Vialidad provincial informó que el corte se extiende entre Tafí del Valle y Amaicha, con una zona crítica del KM78 al KM85.

La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán (DPV) informó que la Ruta Provincial N°307, en el tramo comprendido entre Tafí del Valle (KM60) y Amaicha del Valle (KM115), permanece con tránsito totalmente interrumpido debido a la presencia de hielo en la calzada.

Según el parte oficial, la zona más crítica se ubica entre el KM78 y el KM85, donde las condiciones son especialmente riesgosas para la circulación vehicular.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los automovilistas no transitar por el sector hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

