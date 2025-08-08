Cooperación germano-tucumana: ciencia, salud y educación en la agenda

En un nuevo gesto de diplomacia activa, el embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, visitó Tucumán y fue recibido por autoridades locales en una agenda cargada de encuentros institucionales y propuestas de cooperación. El objetivo principal fue fortalecer vínculos bilaterales en salud pública, educación y desarrollo científico-tecnológico.

Durante su estadía, el diplomático destacó la importancia estratégica que tiene Tucumán para Alemania, no solo por su capital humano y universitario, sino también por el potencial de su industria del conocimiento y el ecosistema de innovación que crece día a día. En este marco, el Ministerio de Salud Pública, conducido por el doctor Luis Medina Ruiz, tuvo un rol clave en el intercambio con la delegación alemana, aportando su visión sobre los desafíos sanitarios y las oportunidades de colaboración en investigación y formación profesional.

Uno de los ejes centrales fue la presentación del modelo de educación dual que Alemania promueve desde hace siglos, combinando formación teórica con prácticas laborales en empresas reales. Según Lamlé, esta experiencia “podría encontrar terreno fértil en Tucumán para aplicarse a sectores vinculados a la salud, la tecnología y la producción”.

Además, se anunció la llegada de una delegación de la Cámara de Comercio Alemana junto a empresarios y representantes del German Accelerator, una organización que impulsa startups y busca construir puentes entre emprendedores argentinos y alemanes: “Queremos fortalecer la cooperación con los innovadores del futuro, aquellos jóvenes que hoy están trabajando en las soluciones que el mundo va a necesitar mañana”, expresó el embajador.

La agenda incluyó también un acto de condecoración al cónsul honorario Germán Böttger, distinguido por su labor diplomática de más de 15 años en la provincia, en el marco de la celebración por los 200 años de inmigración alemana en Argentina.

En el plano personal, se compartió la experiencia de Lu, estudiante alemana de medicina que cursa cuarto año en la Universidad Nacional de Tucumán: “Tucumán es lindo y la gente es muy buena. Recomiendo mucho que otros alemanes vengan a estudiar acá”, expresó.

El Ministerio de Salud Pública reafirmó su compromiso con una salud pública abierta al mundo, capaz de articular con actores internacionales y posicionar a Tucumán en el mapa de la cooperación científica global. Bajo el liderazgo del doctor Medina Ruiz, la cartera sanitaria promueve el intercambio de saberes y experiencias para potenciar la formación, la investigación y el acceso a la salud de calidad para todos.