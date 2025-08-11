Vía Tucumán

Consejo Consultivo de Estudiantes Secundarios

Alumnos de colegios de Banda de Rio Sali se reunieron en esta ciudad

Yanina Elizabeth Vega

11 de agosto de 2025,

Susana Montaldo , ministra de Educación

Hubo una jornada de debate en esta ciudad en el marco de una sesión del  Consejo Consultivo de Estudiantes Secundarios de la ciudad Banda del Río Sal.

nnEl encuentro fue “con el objetivo de fomentar la participación estudiantil en la toma de decisiones sobre la educación secundaria en la provincia, presentando sus necesidades y recomendando acciones y políticas educativas”. Participaron del encuentro los ministros Susana Montaldo (Educación) y Dario Monteros (Interior), quienes acompañaron a los jóvenes durante la deliberaciones.

Además estuvieron presentes la diputada nacional Gladys Medina; el presidente de Tucumán Turismo,  Domingo Amaya y autoridades del municipio de la Banda del Río Salí.

Oficialmente se informó que “de la mesa de trabajo participaron 25 estudiantes y docentes de establecimientos públicos y privados, provenientes del Instituto Santa Inés, el Colegio Santa Rita e Inmaculada Concepción, del Instituto Técnico, de la Escuela Técnica, la Escuela Media y de la Escuela Juan B. Terán”

