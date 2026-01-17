Vía Tucumán

“Caminata con Historia”: un paseo para redescubrir Concepción

La propuesta busca poner en valor el patrimonio cultural y fortalecer el sentido de pertenencia en la comunidad.

Sol Alvarez Natale

17 de enero de 2026,

Un recorrido por calles y lugares emblemáticos volvió a enlazar anécdotas, raíces y encuentro comunitario.

El pasado viernes, Concepción volvió a mirarse a sí misma desde sus veredas. Vecinos y visitantes participaron de una nueva edición de “Caminata con Historia”, una propuesta que invita a recorrer la ciudad con otro ritmo: el de las anécdotas, los lugares emblemáticos y la memoria que queda escondida en cada cuadra.

La actividad se desarrolló junto a los historiadores Héctor Herrera y Hugo Figueroa, quienes guiaron el recorrido con relatos y referencias que conectan el presente con las raíces de la ciudad. Fue, según se destacó, una experiencia pensada tanto para quienes viven en Concepción como para quienes llegan de paso y quieren conocer su patrimonio cultural desde una perspectiva cercana.

Más que una caminata, la propuesta busca poner en valor la historia local, reforzar el sentido de pertenencia y consolidar a Concepción como un destino donde la identidad no se exhibe: se camina y se cuenta.

