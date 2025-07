Caen los homicidios y los robos en Tucumán: Jaldo destacó avances en seguridad

Los homicidios bajaron un 30% y los robos un 50% durante el primer semestre de 2025 en Tucumán. Así lo anunció este martes el gobernador Osvaldo Jaldo en conferencia de prensa, al presentar el balance de la política de seguridad provincial.

Los números, dijo, son fruto de una decisión política firme en materia de seguridad y de la expansión del sistema penitenciario. El acto tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, acompañado por autoridades del área.

“La provincia tuvo 28 homicidios” durante el primer semestre de 2024, mientras que “hubo 19 fallecimientos” en el mismo período de 2025, indicó Jaldo. “Esto muestra una disminución del 30% de los homicidios en la provincia de Tucumán. Seguramente este porcentaje es importante, pero mientras muera un tucumano claro que nos preocupa. Pero nadie puede negar que por el accionar de la policía, por las inversiones que hicimos, por el acompañamiento del Poder Judicial, la provincia de Tucumán, como pocas provincias en el país, ha disminuido los homicidios”, enfatizó.

En cuanto a los delitos contra la propiedad, el mandatario detalló: “Los robos en la provincia han bajado el 50%” al comparar los primeros seis meses del año con el mismo período del año anterior. “Tienen que saber que esto no es producto de la casualidad; acá hubo una decisión política en materia de seguridad con una decisión política institucional en materia carcelaria. No puede haber política de seguridad si no hay política carcelaria”, subrayó.

Seguridad sin tibieza

El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau Olleta, acompañó al gobernador y reafirmó la estrategia de intervención territorial. “No hay tibieza en esta policía, actuamos con firmeza”, dijo, y destacó el respaldo político de Jaldo. “Nuestro mensaje es claro: el delincuente sabe que con esta policía no se juega”, advirtió.

Girvau señaló que la creación de nuevas cárceles, junto con los operativos de patrullaje y el Operativo Lapacho en las fronteras interprovinciales, fueron claves en la reducción de la criminalidad. También se refirió al aumento de los allanamientos y la lucha contra el narcotráfico: “El equipamiento fue comprado con fondos provinciales”, aseguró.

Más cárceles y plazas penitenciarias

Jaldo también resaltó los avances en infraestructura carcelaria. “Cuando cumplamos dos años de gestión estarán terminados los ocho pabellones del complejo penitenciario de Benjamín Paz. Hoy hay cuatro ocupados con más de 800 detenidos. En agosto vamos a recibir los otros cuatro, con lo cual vamos a tener más espacio para albergar otros 800 detenidos, completando una capacidad de 1.600 plazas”, precisó.

A esa cifra se suman las 200 plazas de la cárcel de mujeres de Delfín Gallo y la alcaldía de Las Talitas, lo que eleva el total a 2.000 plazas nuevas en establecimientos penitenciarios.

Lucha contra el narcomenudeo

El gobernador recordó que desde noviembre de 2023 Tucumán aplica la Ley de Narcomenudeo, lo que permitió que la Policía provincial actúe en la venta de drogas a pequeña escala.

“A quienes traficaban muerte y eran intocables, gracias a esta normativa les hemos caído con todo el peso de la ley”, sostuvo Jaldo. Y precisó: “Desde el primero de noviembre de 2023 a junio de este año hemos detenido a 2.900 delincuentes que traficaban droga en menor escala en la provincia y los pusimos a disposición de la justicia”.

De ese total, “ya hay 400 condenados”, informó. “Mientras que la Policía Federal estaba abocada al narcotráfico en mayor escala, en Tucumán hacía falta una ley para que la policía local pueda actuar en la comercialización a menor escala”, cerró.