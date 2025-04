Aspiramos a un peronismo unido un 100 por ciento

“Hemos acordado con el vicegobernador Miguel Acevedo y la doctora Rossana Chala trabajar juntos en todo el proceso electoral que nos falta hasta el 26 de octubre”. Esto lo afirmó el gobernador Osvaldo Jaldo quien destacó que “el justicialismo en Tucumán se encuentra en pleno movimiento y organización con miras a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre”. Las declaraciones hacen referencia a la intensa actividad que tuvo el mandatario el úlimo viernes cuando se reunió con los principales actores del peronismo local. En ese sentido Jaldo, además del encuentro con las dos figuras institucionales, mantuvo una reunión con más de 20 ex intendentes de diferentes municipios tucumanos, quienes expresaron su voluntad de participar activamente en la campaña. El mandatario destacó que “son personas que han representado la voluntad popular y hoy han demostrado su compromiso con este nuevo proceso electoral”.Agregó que busca la unidad partidaria y subrayó que “aspiramos a un 100%, pero si no se logra, la carta orgánica del partido establece mecanismos como las internas para definir candidatos”. Confirmó el pleno funcionamiento del Congreso Provincial Partidario y la participación activa del distrito Tucumán en el Congreso Nacional.Jaldo remarcó que “el peronismo tucumano no solo se está organizando políticamente, sino que lo hace mientras sigue priorizando los temas institucionales y de gestión: Ha sido una mañana de mucho trabajo institucional, priorizando los problemas de los tucumanos pero sin descuidar también las cuestiones electorales”.