Analizaron el Registro Unificado de Casos de Violencia contra las Mujeres

El Registro Unificado de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM) fue analizado en una reunión de funcionarios de la Secretaría de la Mujer y Dirección de Estadística de la Provincia. Participaron del encuentro Noelia Barros, Secretaria de la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y el director de Estadística, contador Pedro Rollán.Se informó oficialmente que “durante la jornada, se establecieron además acuerdos para mejorar los registros administrativos y su sistematización. Cabe remarcar que el Registro Unificado de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM) representa una herramienta fundamental que permite explorar, procesar y analizar las denuncias realizadas por las consultantes y su posterior abordaje”.Participaron también de la reunión la directora del Observatorio de la Mujer, Florencia Guerra; la subdirectora de Estadísticas, Silvia Enrico y parte de su equipo de trabajo integrado por Leonardo Lobo, Cristina Leguizamón, Gabriela Odstrcil y Roxana Albornoz.Informó el Ministerio de Desarrollo Social que la Secretaría de la Mujer, busca “coordinar, orientar y supervisar la ejecución de políticas públicas destinadas a la promoción, desarrollo y protección de los derechos de la mujer, trabajando de forma permanente con representantes de áreas gubernamentales, actores de la sociedad civil y organizaciones comunitarias”.