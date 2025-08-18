Acuerdo institucional: Jaldo y Chahla fijan una agenda común

El gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla encabezaron una reunión de trabajo junto a legisladores y concejales de la Capital. El encuentro, calificado como “muy productivo”, permitió analizar la realidad de la ciudad y las principales necesidades de sus vecinos.

Diálogo y coordinación institucional

Tras la reunión, Jaldo destacó: “Coincidimos en la importancia de seguir sumando esfuerzos entre la Provincia y el Municipio para dar respuestas rápidas y efectivas. Cuando hay diálogo y planificación, es posible encontrar soluciones que mejoran la vida de la gente”.

La intendenta Chahla valoró la coordinación permanente entre ambos niveles de gobierno, remarcando que el objetivo común es mejorar los servicios, la infraestructura y la atención a los vecinos de la Capital.

Amplia representación política

El encuentro reunió a referentes de los tres poderes, consolidando una mesa de trabajo amplia. Estuvieron presentes el vicegobernador Miguel Acevedo, el senador Juan Manzur, el presidente subrogante de la Legislatura Sergio Mansilla y el presidente del Concejo Deliberante Fernando Juri, junto a legisladores, diputados y funcionarios provinciales y municipales.

El objetivo central fue avanzar en una agenda común que contemple obras, servicios y políticas sociales para los barrios de San Miguel de Tucumán.