Acuerdo de Atlético Tucumán y el Ente de Turismo

Atlético Tucumán y el Ente Tucumán Turismo “firmaron un convenio marco de colaboración para potenciar la promoción de la provincia a través del fútbol. Como parte del acuerdo, el Ente elaborará merchandising personalizado con los colores y la estética del club para los regalos institucionales que el Decano entregará a las delegaciones visitantes en cada uno de sus partidos”.

Esto señala el acuerdo firmado en su despacho por el presidente del ETT, Domingo Amaya, y el presidente del Club Atlético Tucumán, Mario Leito.

Amaya destacó que “esto responde a una iniciativa fundamentalmente de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo de que debemos trabajar con todas las instituciones, que recibamos a aquellos que nos visitan, con alegría, en paz, con tranquilidad, y ahí va a estar el Ente de Turismo para darle la bienvenida”.

Luego agregó que “esta alianza estratégica busca no solo ofrecer una cálida bienvenida a los turistas, sino también posicionar a Tucumán como un destino de referencia a nivel nacional e internacional”.

En el acto además participaron Inés Frías Silva, vicepresidente del Ente, y Marcos Díaz, secretario general del organismo, junto a los vicepresidentes del club, Ignacio Golobisky y Gonzalo Carrillo, el secretario, Mario Ávila, e integrantes de la directiva del club decano.