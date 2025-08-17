Acto por el “10⁰ Aniversario del programa de “Trata de Personas”

Actividades conmemorativas del 10⁰ Aniversario del programa de “Trata de Personas”, se llevaron a cabo en los Talleres Protegidos del Ministerio de Desarrollo Social. El titular de esa cartera de estado, Federico Masso, presidió el acto donde también participaron autoridades de la Secretaría de la Mujer, Noelia Barros; la Coordinadora del Programa de Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas Elizabeth Saavedra; la Directora de Promoción y Protección Integral de las Mujeres, Florencia Villagra; Directora del Observatorio de la Mujer, Florencia Guerra; Graciela Sare, por parte del área de Niñez, Adolescencia y Familia.

Masso destacó que “este aniversario representa una oportunidad para reflexionar sobre los logros alcanzados en la prevención y erradicación de este delito, así como para reafirmar el compromiso de seguir trabajando en la protección de los derechos humanos y la promoción de una sociedad más justa e igualitaria., cómo lo promueve el Gobierno provincial, encabezado por Osvaldo Jaldo”.

En la celebración, se reconoció el trabajo realizado por Yanina Muñoz, ex Secretaria de la Mujer; Gilda Zurita, ex titular del Programa de Trata; Elizabeth Noli, Coordinadora de la Delegación Tucumán Dirección de Control y Ejecución Penal; personal de la Procuradora de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX); Cámara de Apelaciones de Tucumán y División de Trata de Personas

Se destacó también la presencia de otros actores estatales y de otros sectores de la sociedad que intervienen en la lucha contra esta problemática social, cómo Colegio de Psicólogos, Comisión de Género, Diversidad y Derechos Humanos; Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, División Trata, Red Provincial, Cámara Federal de Apelaciones, Fiscalía Federal, Poder Judicial, Colegio Trabajo Social, Municipios de la Provincia.