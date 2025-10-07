Un Lote Para Mi Familia se sortea este miércoles en Claromecó

Este miércoles 8/10 la Municipalidad de Tres Arroyos realizará el sorteo público entre los vecinos que completaron la documentación correspondiente del programa Un Lote Para Mi Familia en la localidad de Claromecó.
Este programa busca que vecinos de todo el distrito que puedan construir su vivienda, con precios accesibles.
El sorteo en Claromecó será en el Centro Cultural Quelaromecó, al lado del Ente Descentralizado. Estarán presentes autoridades municipales y de la delegación.
A continuación ofrecemos el listado de las familias que participarán del sorteo:
Aceptada Bancur, Florencia Isabel
Aceptada Llanos, Josefina
Aceptada Orrego, Patricio Ramón
Aceptada Estebanez, Florencia Elba
Aceptada Vester, Matías Federico
Aceptada Zoquini, Juan Roque
Aceptada Juarez, Guillermo Ramón
Aceptada Cejas, Mariana Elizabet
Aceptada Manrique Costa, Norma Josefina
Aceptada Mir, Alex Iván
Aceptada Zabala, Emiliano
Aceptada Rens, Bárbara Magali
Aceptada Alonso, Florencia
Aceptada Rens, Florencia
Aceptada Alfaro, Juan Matias
Aceptada Hansen, Florencia
Aceptada Marinangelli, Amaro Yamil
Aceptada Fernández, Ricardo Aníbal
Aceptada Politano, Mariela Elizabeth
Aceptada Montello, Bibiana Gladys
Aceptada Valladares, Silvina Alejandra
Aceptada Stainnekker, Agustina
Aceptada Gimenez, Facundo Ariel
Aceptada Brito Carrizo, Camila Agustina